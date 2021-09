Farmárske dni v Lieskovci priblížia ľuďom prácu poľnohospodárov

dnes 16:16 -

Predvedenie poľnohospodárskej techniky, ukážky pri práci na poli i prehliadka družstva boli súčasťou prvého dňa Farmárskych dní v areáli družstva v Lieskovci vo Zvolenskom okrese. Ako pre TASR povedal organizátor podujatia Pavol Červený, piatkový program zorganizovali pre odbornú verejnosť a cez víkend môže prísť verejnosť, záujemcovia a rodiny s deťmi.

„Predstavujeme traktory a náradie za týmito traktormi. Ľudia môžu vidieť stroje na obrábanie záhrad, sadov i vinohradov. Sú to aj stroje pre malých farmárov a aj veľké poľnohospodárske celky. Ďalej sú to stroje na spracovanie pôdy a na výživu a ochranu rastlín,“ spomenul s tým, že návštevníci mohli vidieť aj stroje pre lesníkov. „Mali sme predvádzacie miesta, jedno je na veľkú techniku, ktorá je na spracovanie pôdy. Druhé bolo zamerané na predvádzanie malých záhradných traktorov. Sú to aj svahové kosačky na diaľkové ovládanie,“ vymenoval.

V sobotu (11. 9.) organizátori pripravili aj program pre rodiny s deťmi. Budú to kontaktná zoo, vozenie na koníkoch, hasiči a v kultúrnej časti vystúpi folklórny súbor. Registrácia návštevníkov sa začína od 10.00 h. Akcia sa uskutoční v poli pri areáli Poľnohospodárskeho družstva Lieskovec. „Cieľom podujatia je priblížiť poľnohospodárstvo a prácu poľnohospodárom širokej verejnosti. Zvlášť predstaviť techniku, ktorá je pre deti lákavá,“ poznamenal Červený. „Komentované prehliadky družstva sú v sprievode vedúceho živočíšnej výroby. Ľudia sa v rámci nich dozvedia, čo družstvo vyrába, až po finálny výrobok, teda po výrobu mäsa, produkciu vajec a aj mliečnych výrobkov,“ ukončil s tým že Farmárske dni sú tento rok v Lieskovci tretíkrát.

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec sa nachádza vo Zvolenskej kotline, blízko mesta Zvolen. Jeho história siaha do roku 1999, zaoberá sa rastlinnou a živočíšnou výrobou. Prevažnú časť pôdy tvoria stredne ťažké až ťažké pôdy. V Lieskovci môžu ľudia vidieť kravy a teľatá, počas celého roka tu vykrmujú aj brojlerové kurčatá.