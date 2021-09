dnes 12:31 -

Od začiatku roka 2021 sa zaviedol nulový (zero-based) štartovací rozpočet pre všetky nové investície. Do rozpočtu sa zaraďujú len pripravené a návratné projekty. Na investičných projektoch, ktoré Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) tento rok hodnotil, sa usporilo 812 miliónov eur.

Investície 2.0 alebo nulový štartovací rozpočet je podľa štátneho tajomníka Ministerstva financií (MF) SR Marcela Klimeka jedna z najväčších reforiem vo verejných financiách. "Mení totiž dlhoročne zaužívaný mechanizmus politického rozpočtovania kapitálových výdavkov na ekonomický efektívnejší mechanizmus hodnoty za peniaze. To znamená, že všetky kapitálové výdavky, ktoré sú v balíku zero-based budgetingu, podliehajú hodnoteniu ÚHP," vysvetlil Klimek.

Preto sa podľa jeho slov nemôže stať, aby jednotlivé rezorty financovali neefektívne alebo nezmyselné investície len preto, lebo majú nejaký rozpočet k dispozícií. "Tento rozpočet je teraz spravovaný na centrálnej úrovni a zároveň podlieha hodnoteniu," pokračoval Klimek.

Cieľom reformy rozpočtu je zlepšiť celý proces a všetky fázy prípravy investícií, aby sa problémy neriešili až pri obstarávaní. Priorizácia hovorí, aké projekty najskôr pripravovať a realizovať. Na tie sa dajú peniaze a zabezpečí sa dlhodobé finančné krytie. Verejný plán investícií sa aktualizuje ročne pri tvorbe rozpočtu.

V prvom roku uplatňovania nulového štartovacieho rozpočtu bolo zatiaľ uvoľnených pre rezorty 875 miliónov eur. "Za posledný rok sme zhodnotili takmer 150 projektov dokopy za tri miliardy eur. Priemerná, nami identifikovaná úspora, je okolo 13 %. Zámerom je, aby sa financovali len návratné a pripravené projekty. V minulosti to vždy tak nebolo, napríklad pri nemocnici Rázsochy alebo pri nedostavanej diaľnici z Bratislavy do Košíc. Hlavná zmena je, že najskôr posudzujeme projekt z hľadiska návratnosti a pripravenosti a následne prideľujeme peniaze do rozpočtu," komentoval riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefan Kišš.

Zároveň je podľa neho dôležité lepšie plánovanie, aby bol investičný plán pre všetky sektory verejných financií, v ktorom sa môže lepšie plánovať a pripravovať len tie najlepšie projekty. "A zároveň zamedziť akýkoľvek prieťahom alebo zdržaniam, ktoré by mohli z hľadiska tohto procesu nastať," dodal Kišš.