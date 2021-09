Via Bona Slovakia 2020 ocenila príklady zodpovedného podnikania

dnes 10:01 -

Ocenenia Via Bona Slovakia 2020 pre najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania reflektovali v aktuálnom ročníku aj na to, ako sa firmy postavili k pomoci počas pandémie nového koronavírusu. Cenu, ktorú udeľuje Nadácia Pontis, získali v stredu večer (8. 9.) spoločnosti aj za systematické začleňovanie znevýhodnených ľudí do pracovného života či pomoc pri starostlivosti o duševné zdravie.

"O ocenenie Via Bona Slovakia 2020 sa uchádzalo 50 firiem so 70 príkladmi zodpovedného podnikania. Z 21 nominácií do druhého kola vybrali hodnotiace komisie víťazov v jednotlivých kategóriách," informoval výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša. Pripomenul, že okrem siedmich hlavných ocenili firmy aj v dvoch špeciálnych kategóriách.

Víťazom v kategórii zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť Tesco Stores SR za dlhodobú stratégiu udržateľnosti, boj proti plytvaniu potravinami a podporu diverzity a inklúzie. Získala tiež cenu v kategórii výnimočný zamestnávateľ za autentickú realizáciu princípov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v praxi, rovnako jej patrí i cena verejnosti.

V kategórii zodpovedná malá/stredná firma ocenili spoločnosť ARES za úspešné začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením do pracovného života.

Víťazom v kategórii zelená firma sa stala spoločnosť Sensoneo za vytvorenie inovácie vnášajúcej dáta, transparentnosť a zefektívnenie do odpadového hospodárstva.

V kategórii s názvom dobrý partner komunity zvíťazila spoločnosť Orange Slovensko za vyzdvihnutie závažnosti problému duševného zdravia a snahu o jeho systémové riešenie.

Ocenenie v kategórii spoločensky inovatívna firma získala spoločnosť NATUR-PACK za hľadanie nových príležitostí na komunikáciu dôležitej témy environmentálneho vzdelávania.

Víťazom v kategórii férový hráč na trhu sa stala spoločnosť Plzeňský Prazdroj za ukážkovú pomoc svojim odberateľom v gastrosektore počas pandémie ochorenia COVID-19.

Špeciálnu cenu Dobre spravovaná firma dostala Slovenská sporiteľňa za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti.