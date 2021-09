Oplatí sa zmeniť zdravotnú poisťovňu? 9 parametrov, ktoré vám najrýchlejšie ukážu reálny rozdiel medzi poisťovňami

Zdroj: OVB

Aj keď rozsah verejného zdravotného poistenia určuje zákon a je rovnaký pre všetky poisťovne, tie sa predsa len odlišujú. „Niektoré poisťovne si vyberajú oblasť starostlivosti o zdravie, kde chcú byť najlepšie. Preto si vždy ponúkané výhody porovnajte s tým, čo potrebujete vy a vaša rodina. A ak zistíte, že vám bude lepšie v druhej poisťovni, nie je dôvod váhať s prestupom,“ vysvetľuje M. Búlik.

Pri porovnávaní benefitov je dôležité zobrať do úvahy pripravované zmeny od 1. januára 2022. Prestup do inej poisťovne do 30.9.2021 sa totiž reálne uskutoční k 1. januára budúceho roka a v novej poisťovni budete musieť zotrvať minimálne celý rok 2022. Preto sa treba rozhodovať podľa benefitov, ktoré budú platiť budúci rok. Všetky tri poisťovne už zmeny oproti aktuálnemu roku komunikujú.

9 parametrov, ktoré vám najrýchlejšie ukážu reálny rozdiel medzi poisťovňami:

1. Sieť lekárov tam, kde žijete

Žiadny benefit nemôže vyvážiť fakt, ak vo vašom meste či okrese nenájdete všeobecného lekára alebo špecialistu, ktorý má zmluvu s vašou poisťovňou. Ak zvažujete zmenu, preverte si, že aj vaša budúca poisťovňa má podchytených všetkých lekárov, ku ktorým chodíte. Nemá zmysel porovnávať celkové počty na webe, tie sú takmer identické, sústreďte sa výlučne na svojich lekárov.

2. Vrátenie doplatkov za lieky

Ak máte doma dieťa-alergika alebo s prísnou diétou, doplatky za lieky a dietetické potraviny sa môžu ročne vyšplhať na stovky eur. V takom prípade je dôležité mať poisťovňu, ktorá vám doplatky vráti späť. Union prepláca deťom do veku 17 rokov všetky doplatky za lieky a dietetické potraviny bez ohľadu na to, o akú sumu ročne ide. Dôvera vracia z doplatkov od januára 2022 sumu 300 eur (v tomto roku bol limit 200 eur). VŠZP prepláca doplatky pre deti za 200 eur ročne a dospelým preplatí ročne 20 eur.

3. Čo najmenej ľudí čakajúcich na operáciu

Pri vážnom zdravotnom stave je kľúčové dostať sa na operačný stôl čím skôr. V opačnom prípade sa totiž váš stav zhoršuje a, čo je najhoršie, vy zbytočne dlho trpíte bolesťami či obmedzením pohybu. Preto má zmysel porovnávať čakacie lehoty, ktoré sleduje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dlhodobo platí, že poradie poisťovní sa rokmi nemení: najmenej čakajúcich v prepočte na poistný kmeň má Union, nasledovaný Dôverou a VŠZP. V minulom roku čakalo na operáciu 3077 poistencov VŠZP (medziročne viac o 354), 660 poistencov Dôvery (medziročne plus 63) a 99 poistencov Unionu (medziročne plus 41).





Celkové číslo čakajúcich pacientov pokračovalo v náraste z roku 2019 (vtedy medziročne v porovnaní s rokom 2018 pribudlo 751 čakajúcich), v roku 2020 „čakačka“ narástla o ďalších 407 pacientov. Pri chorobách obehovej sústavy sa priemerne čaká 247 dní, pri chorobách očí 265 dní a pri ochoreniach svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva 308 dní. Posledné dostupné čísla hovoria, že priemerná čakacia doba pri obehovej sústave bola pri Dôvere a Unione 201 dní a pri VŠZP 255 dní. Pri chorobách svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva čakali poistenci Unionu 206 dní, VŠZP 290 dní a poistenci Dôvery 406 dní. Pri operáciách oka to bolo 150 dní (VŠZP), 215 dní (Union) a 303 dní (Dôvera).

Čakanie na potrebnú operáciu je jeden z najsilnejších motivátorov na prestup ku konkurencii. Poisťovne si to uvedomujú a prichádzajú s benefitmi, ktoré čakanie skracuje. Napríklad Dôvera má osobitný program pre výmenu bedrového a kolenného kĺbu s minimálnou čakacou dobou v novej nemocnici Michalovce a umožňuje absolvovať mamografiu do 10 dní. Union zase umožňuje objednať sa na vyšetrenie v zariadeniach Agel na vyhradený čas bez čakania. VŠZP zase uhrádza ako prvá poisťovňa protónovú liečbu pre onkologických pacientov.

4. Finančná úspora na doplatkoch u lekára

Platby zdravotných poisťovní u jednotlivých špecialistov za jednotlivé výkony sa líšia. Bežný človek to typicky pociťuje na doplatkoch: u rovnakého lekára môžete s jednou poisťovňou doplatiť za rovnaký úkon v desiatkach eur, s inou ani cent. Rozdiely sa nedajú paušalizovať, ale môžu byť výrazné, respektíve tam, kde jedna poisťovňa prepláca ošetrenie či operáciu, nemusí iná poisťovňa preplácať nič. Napríklad Dôvera prepláca laserovú operáciu očí pri rozdieloch medzi očami presahujúcich 3,5 dioptrie a výskyte rohovkových lézií. VŠZP zase na túto operáciu prispeje od 1.1.2022 sumu 450 eur všetkým už pri výške dioptrií +1/-1. Union prispieva na viacero úkonov v procese umelého oplodnenia sumou až 1 200 eur, vo VŠZP je možné na 4. cyklus IVF získať príspevok do 450 eur.

5. Zľavy u zubára a očného

Všetky tri poisťovne sa snažia finančne pomáhať svojim poistencom pri ošetreniach zubov aj prevencii očných chorôb. Dôvera poskytuje príspevok do 30 eur na jedno ošetrenie u zubára maximálne 5x ročne (spolu 150 eur), Union zvyšuje príspevok od 1.1.2022 na 150 eur (100 eur na ošetrenie u zubára a 50 eur na dentálnu hygienu) s tým, že neuplatňuje limit na jedno vyšetrenie (t.j. celá suma sa dá vyčerpať aj na doplatok za jedno vyšetrenie). Vo VŠZP možno čerpať 120 eur ročne na ošetrenia u zubára aj stomatologické RTG vyšetrenia.





Dôvera od 1.1.2022 prispieva deťom 50 eur na okuliarový rám aj šošovky, Union od rovnakého dátumu 70 eur na okuliarový rám. Súčasťou očného balíčka v Unione za 150 eur je ešte príspevok na komplexné očné vyšetrenie 50 eur a na optickú koherentnú tomografiu 30 eur. VŠZP poskytuje 20 % zľavu na očné vyšetrenie na klinike Vesely.

Zoznam všetkých výhod, benefitov či bonusov je v každej poisťovni dlhý. Najlepšie je pozrieť si ich porovnanie na niektorej porovnávacej webstránke a potom sa zamerať na vybrané výhody na webe jednotlivých poisťovní. Môžete sa tiež poradiť s finančným sprostredkovateľom, ktorý má prehľad. Osobitnou kategóriou sú finančné výhody a zľavy, ktoré vám aj priamo šetria peniaze. „Najvýraznejšie ušetríte s Dôverou, ktorá vracia doplatky za lieky pre deti do 300 eur, prepláca 150 eur ročne za zákroky u zubára, dáva zľavy na nákup v lekárni Dr. Max, na filter na kočíky a má program Bojovníci za zdravie, cez ktorý môžete požiadať o príspevok na liečbu, ktorú poisťovňa bežne neplatí. Union zase ponúka 50 percent na cestovné poistenie a výrazne finančne pomáha pri umelom oplodnení. Všeobecná zdravotná poisťovňa zase prepláca navyše výdavky na lieky okrem detí aj dospelým a poskytuje celkovo najviac, až 185 rôznych benefitov,“ radí Búlik.

6. Papier alebo online

Poisťovňa vám vie ušetriť čas, napríklad pri aktualizácii údajov (ak zmeníte adresu bydliska alebo sa vydáte) alebo kontrole (napríklad aké lieky máte predpísané). Vo vybraných poisťovniach nemusíte chodiť vôbec na pobočku – online vybavíte všetky zmeny a získate informácie. Zrejme najlepšiu elektronickú pobočku má Dôvera. Tá k tomu pridáva aj možnosť objednať sa bezplatne k časti lekárov cez web.

7. Lekár v mobile

Dôvera má aplikáciu do mobilu. Zobrazuje údaje o zdraví z elektronickej karty, máte v nej nahratý svoj preukaz aj preukaz svojich detí. Union má aplikáciu Domáci doktor, ktorá pomáha zorientovať sa pri prvých príznakoch ochorení.





8. Odmeňovanie za prevenciu a liečbu

Je chvályhodné, že sa poisťovne pustili do odmeňovania ľudí za ich starostlivosť o zdravie. Union už niekoľko rokov odmeňuje ľudí, ktorí absolvujú preventívne prehliadky vrátane prevencie rakoviny. Union aj VŠZP umožňujú všetkým poistencom absolvovať všeobecnú preventívnu prehliadku aj s testom na okultné krvácanie už od veku 40 rokov (zákon test vyžaduje až od 50 rokov). A Dôvera ponúka možnosť prednostného objednania na mamografiu do 10 dní a má tiež osobitný program Dôvera pomáha diabetikom, v ktorom odmeňuje za dodržiavanie liečebného režimu a starostlivosť o vlastné zdravie.

9. Pohodlné uzavretie zmluvy

Všetky poisťovne majú viacero spôsobov, ako môžete uzavrieť zmluvu. Výhodou navyše v prípade Dôvery ale je, že kvôli prihláseniu novonarodeného dieťaťa nemusíte chodiť do pobočky – jej pracovník príde k vám domov.

Na prestup stačí jeden podpis

Zmeniť poisťovňu je jednoduché. Stačí uzavrieť zmluvu s novou poisťovňou, ktorá zabezpečí výpoveď vo vašej pôvodnej. Poisťovne vám umožňujú uzavrieť zmluvu 3 spôsobmi:

• Na pobočke alebo u finančného sprostredkovateľa

• Podpísanú zmluvu pošlete poštou

• Zmluvu uzavriete na webe alebo telefonickej linke, následne vám na podpis príde kuriérom

Pozor však na dátum. Vaša zmluva musí byť doručená novej poisťovne najneskôr 30. septembra. Ak budete meniť v posledných septembrových dňoch, je lepšie doniesť zmluvu osobne do pobočky novej poisťovne vo vašom meste.

Poisťovňu reálne zmeníte k 1. januáru ďalšieho roka, nový preukaz vám príde poštou. Od tohto roku dokonca nemusíte vracať starý preukaz – nehrozia vám žiadne sankcie.

A čo ak názor zmeníte a uzavriete dve zmluvy v jednom roku? Úrad uznáva ako platnú prvú zmluvu, ktorú ste podpísali. Ak však trváte práve na tej druhej, pošlite prvej poisťovni list, v ktorom odstupujete od zmluvy. Poisťovni tak ušetríte zbytočnú administratívu a sebe starosti.

Na Slovensku pôsobia tri poisťovne

Po spustení pluralitného systému zdravotného poistenia bolo na Slovensku takmer 10 poisťovní. Postupne sa však ich počet zredukoval na súčasné tri. Najdlhšie na trhu pôsobí štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. Má 2,9 mil. poistencov. Druhou najväčšou je poisťovňa Dôvera, ktorú vlastní finančná skupina Penta. Má 1,65 milióna poistencov. Najmenšou je Union zdravotná poisťovňa, za ktorou stojí holandská spoločnosť Achmea. Aktuálne sa stará o 608-tisíc poistencov.

