Eurokomisia prijala rámec, ktorý jej dovolí vydávanie zelených dlhopisov

dnes 12:16 -

Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že schválila nezávisle vyhodnotený rámec pre zelené dlhopisy, čím sa urobil ďalší krok na vydanie zelených dlhopisov v hodnote 250 miliárd eur, čo predstavuje 30 percent z celkovej emisie ozdravného plánu po koronakríze EÚ budúcej generácie (NGEU).

Prijatý rámec poskytuje investorom do zelených dlhopisov dôveru, že zmobilizované finančné prostriedky budú pridelené na ekologické projekty a že EK podá správu o ich vplyve na životné prostredie.

Komisia spresnila, že k prvej emisii zelených dlhopisov dôjde v priebehu októbra.

Eurokomisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol, že zámer EÚ vydať do konca roku 2026 zelené dlhopisy v objeme až 250 miliárd eur urobí z EÚ najväčšieho emitenta zelených dlhopisov na svete.

Komisia začiatkom tohto roka oznámila, že preskúmala svoj plán financovania programov obnovy v roku 2021 a chcela by v tomto roku vydať dlhodobé spoločné dlhopisy za približne 80 miliárd eur, ktoré budú doplnené o desiatky miliárd eur v podobe krátkodobých dlhopisov.

Exekutíva EÚ bude ponúkať európske dlhopisy výlučne prostredníctvom aukcií, pričom prvá z nich sa má konať 15. septembra. Zámerom EK je pripraviť dve aukcie dlhopisov za mesiac, vždy v prvú a tretiu stredu v mesiaci.

Komisiou schválený rámec bol navrhnutý v súlade so zásadami pre zelené dlhopisy platné v Medzinárodnej asociácii kapitálového trhu (ICMA), ktorá je trhovým štandardom pre zelené dlhopisy. Uvedený rámec bol preskúmaný nezávislou medzinárodnou spoločnosťou Vigeo Eiris, ktorá je súčasťou agentúry Moody's ESG Solutions. Podľa jej stanoviska rámec prijatý EK je v súlade so zásadami ICMA o zelených dlhopisoch a tiež v súlade so širšími environmentálnymi a sociálnymi zásadami EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak) lem