Deutsche Telekom zvyšuje podiel v T-Mobile US prostredníctvom dohody so Softbank

dnes 10:16 -

Nemecký telekomunikačný koncern Deutsche Telekom zvyšuje svoj podiel v T-Mobile US prostredníctvom swapovej dohody s japonským gigantom Softbank. Deutsche Telekom okrem toho predáva svoju holandskú divíziu.

Deutsche Telekom prostredníctvom navýšenia kapitálu kúpi od Softbank okolo 45 miliónov akcií T-Mobile US. Japonský konglomerát za to dostane približne 225 miliónov nových akcií Deutsche Telekomu plus hotovosť a stane sa jeho druhým najväčším akcionárom po nemeckom štáte.

Nemecký koncern chce okrem toho kúpiť ďalších 20 miliónov akcií T-Mobile US za výnos z dohodnutého predaja T-Mobile NL.

Po ukončení oboch transakcií sa podiel nemeckého koncernu v americkej dcére zvýši o 5,3 percentuálneho bodu na 48,4 %. Cieľom šéfa Deutsche Telekomu Tima Hoettgesa je zabezpečenie priamej kontroly nad americkým operátorom T-Mobile US, na ktorý pripadajú tri pätiny tržieb skupiny a je jej najziskovejšou divíziou.

"Toto je pre Deutsche Telekom a jeho akcionárov veľmi atraktívna transakcia, ktorá umožní viac profitovať z hodnototvorného potenciálu T-Mobile US," uviedol Hoettges. Dodal, že koncern nielen zvyšuje podiel v T-Mobile US, ale v SoftBank tiež získava "nového kľúčového investora a strategického partnera.

Akcie koncernu Softbank, ktorý je prostredníctvom svojho fondu Vision Fund najväčším svetovým technologickým investorom, po správe v Tokiu vyskočili o 10 %. Akcie Deutsche Telekom v predburzovom obchodovaní vzrástli o 2,4 %.