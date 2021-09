Niektoré spoje košickej MHD nevypravujú, dôvodom sú časté poruchy vozidiel

dnes 15:46 -

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v uplynulých dňoch nevypravil viacero spojov, dôvodom sú poruchy vozidiel. Ako TASR informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová, problém naďalej pretrváva. Denne je odstavená štvrtina vozového parku.

Pripomenula, že košická MHD prešla v uplynulých dňoch z prázdninového režimu do režimu „pracovné dni“, pri ktorom sú spoje vypravované v kratších intervaloch. Počas prvých dní nového školského roka dochádzalo z dôvodu porúch vozidiel na viacerých linkách k ich častým výpadkom, čo pretrváva. Vozidlá, ktoré sú prevádzkyschopné, sú podľa Petrušovej primárne nasadzované do prevádzky počas výluky na sídlisku Nad Jazerom, ktorá má trvať do 12. septembra.

„Podnety zo strany cestujúcich evidujeme a vynakladáme maximálne úsilie na to, aby v prípade poruchy bolo zabezpečené zálohové vozidlo. Žiaľ, nie všetky vozidlá, ktoré vykážu poruchu, sú aj automaticky nahradené, nakoľko počas posledných troch rokov nedošlo k nákupu žiadnych nových autobusov,“ povedala.

Podľa nej je aktuálne situácia natoľko zlá, že niektoré spoje nie sú vypravované vôbec. DPMK dodáva, že dosah na cestujúcich sa snažia minimalizovať a pracovníci zo strediska údržby vozidiel pracujú vo vysokom pracovnom nasadení. „Veríme, že ku zlepšeniu situácie prispeje obnova vozového parku, ktorá zahŕňa nielen obstaranie nových električiek, ale i autobusov,“ doplnila Petrušová.