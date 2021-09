O mladomanželský úver na bývanie sa dá požiadať do konca septembra

dnes 11:46 -

O mladomanželskú pôžičku na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) sa dá požiadať ešte do konca septembra. Podmienkou je, aby ani jeden z manželov v deň podania žiadosti nebol starší než 35 rokov. Nárok majú mladomanželia vtedy, ak uzavreli manželstvo najviac tri roky pred podaním žiadosti. Je tu však aj príjmový limit. Pre TASR to uviedol hovorca ŠFRB Rastislav Lackovič.

Mladomanželská pôžička môže slúžiť na výstavbu, kúpu alebo stavebnú úpravu bytu. Pri výstavbe bytu nadstavbou, prístavbou či stavebnou úpravou budovy môže ŠFRB poskytnúť úver vo výške do 100 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 120.000 eur na dobu splatnosti maximálne 40 rokov a s ročnou úrokovou sadzbou 1 %. V podmienkach figuruje aj maximálna možná výmera bytu, ktorá sa líši podľa toho, či sa byt pristavuje v bytovom či polyfunkčnom dome, alebo v rodinnom dome.

Pokiaľ ide o kúpu bytu v bytovom, polyfunkčnom alebo rodinnom dome, podmienky sú rovnaké ako pri výstavbe.

Pri úvere na stavebnú úpravu ŠFRB prihliada na to, aby bol byt daný do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti. Vtedy môže poskytnúť úver vo výške do 100 % obstarávacích nákladov, najviac však 30.000 eur a najdlhšie na obdobie 20 rokov s rovnakou úrokovou sadzbou ako pri výstavbe či kúpe.

"Pri žiadostiach sa posudzuje aj maximálny príjem manželov za predchádzajúci kalendárny rok a minimálny priemerný mesačný príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok," povedal Lackovič. Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktoré sa s ním posudzujú, nesmie prevýšiť päťnásobok životného minima na jeho domácnosť. Príjem domácnosti za predošlý kvartál však musí byť aspoň na úrovni 1,3-násobku životného minima po odpočítaní záväzkov, čo zároveň musí prevýšiť alebo byť rovný mesačnej splátke úveru.

"Úver sa zabezpečuje nehnuteľnosťou vo výške 1,3-násobku požadovaného úveru," poznamenal hovorca. Dodal, že pri narodení dieťaťa, ktoré sa dožije aspoň jedného roka, je možné mladomanželom odpustiť 2000 eur z úveru.

Žiadosť o mladomanželskú pôžičku treba predložiť fondu v listinnej podobe spolu s prílohami cez mestský úrad v sídle okresu podľa miesta stavby. Tlačivá sú zverejnené na webovej stránke ŠFRB. Fond potom do 60 dní od doručenia posúdi žiadosť. Úver na kúpu bytu sprevádza zriadenie záložného práva, dokladovanie poistnej zmluvy a podobné náležitosti. Ak mladomanželia žiadajú o úver na výstavbu a stavebné úpravy, čerpanie je 30 % pri otvorení čerpacieho účtu. Po doložení faktúr môžu žiadatelia čerpať zvyšných 70 %.