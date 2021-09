Zlúčenie by mohlo vyzerať tak,že NDS preberie investičné aktivity SSC

dnes 9:46 -

Vláda aj vo svojom programovom vyhlásení uvádza, že zváži zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správy ciest (SSC). Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) by si to vedel predstaviť tak, že diaľničiari prevezmú veľkú časť investičných aktivít SSC. Uviedol to v piatok (3. 9.) počas živého vysielania na sociálnej sieti.

"Skôr ideovo to vidím tak, že veľkú časť investičných aktivít, ak nie všetky, by prevzala NDS, ktorá vie ľudí lepšie zaplatiť, má vlastné zdroje," skonštatoval Doležal. Poukázal pritom na to, že SSC je rozpočtová organizácia a má tabuľkové platy. "Riešením veľa problémov SSC by bolo aj to, že NDS preberie veľkú časť investičnej činnosti a SSC zostane len ako prevádzková organizácia," dodal.

SSC je rozpočtová organizácia zriadená rezortom dopravy, NDS je zasa akciová spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je štát. NDS má na starosti diaľnice a rýchlostné cesty, SSC cesty prvej triedy.