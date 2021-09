Bezzle: Prečo je falošný pocit bohatstva natoľko dôležitý pre ekonomiku

Zdroj: carnegieendowment

John Kenneth Galbraith vo svojej knihe The Great Crash 1929 predstavil termín bezzle, dôležitý koncept, ktorý by mal byť medzi ekonómami oveľa známejší, ako v skutočnosti je. Slovo je odvodené zo sprenevery, ktorú Galbraith označil za „najzaujímavejšiu zo zločinov“. Ako poznamenal, medzi spáchaním zločinu a jeho odhalením môžu uplynúť týždne, mesiace alebo roky, kedy má jedna strana zisk a napodiv, okradnutý necíti žiadnu stratu. V každom okamihu existuje inventár neobjavenej sprenevery a tento inventár - mal by sa nazývať bezzle - v každom okamihu predstavuje mnoho miliónov dolárov. Tiež sa líši vo veľkosti v závislosti od hospodárskeho cyklu. V dobrých časoch sú ľudia uvoľnení, dôverčiví a peňazí je veľa. Ale aj keď je peňazí dostatok, vždy sa nájde ľudia, ktorí potrebujú viac. Za týchto okolností rastie miera sprenevery a rýchlosť odhalenia klesá. Pri depresii sa to všetko obráti a na všetko sa začína nahliadať podozrievavým okom. Obchodná morálka sa výrazne zlepšuje.

Galbraith vlastne uznal, že môže existovať dočasný rozdiel medzi skutočnou ekonomickou hodnotou portfólia aktív a jeho vykazovanou trhovou hodnotou, najmä v obdobiach iracionálnej bujnosti. Zdôraznil, že „dochádza k čistému nárastu psychického bohatstva“. Prečo? Pretože noví majitelia sú bohatší, zatiaľ čo pôvodní majitelia portfólia si neuvedomujú, že sú menej majetní. Dobrým príkladom je Ponziho schéma ako ju aplikoval Bernie Madoff. V takýchto situáciách kolektívne vnímané bohatstvo podvodníka a pôvodných majiteľov majetku prevyšuje ich kolektívne skutočné bohatstvo a svet sa na chvíľu javí ako krajšie a bohatšie miesto. Ako neskôr vysvetlil britský ekonóm John Kay, „dvaja ľudia, každý ignorujúci existenciu a úlohu toho druhého, sa takto môžu tešiť rovnakému bohatstvu.“



V tomto zmysle nejde len o Ponziho schémy, ale aj prípady firiem, ako Enron alebo WorldCom, ktorých účtovné podvody majú za následok nadhodnotenie majetku a nadmerne vysoké ocenenie akcií. Kým sa neodhalia účtovné podvody, dôjde ku kolektívnemu nárastu psychického bohatstva, pretože hodnota bezzle stúpa.



Bohužiaľ je to jav dočasný. V určitom okamihu si investori uvedomia, že boli podvedení, a preto sú menej bohatí, ako predpokladali. Keď sa to stane, vnímané bohatstvo klesá, až kým sa opäť nepriblíži k skutočnému bohatstvu. Účinkom je teda dočasné zvýšenie celkového zaznamenaného bohatstva pred jeho znížením na pôvodnú úroveň alebo pod ňu. Spočiatku sa môžu vynakladať vyššie výdavky, než je obvyklé, kým sa realita nezačne ukazovať, potom sa výdavky môžu okresať.







V deväťdesiatych rokoch podpredseda Berkshire Hathaway Charles Munger rozvinul túto tému do oveľa dôležitejšieho a jemnejšieho konceptu. Bezzle nepotrebuje k svojej existencii spreneveru, upozornil. Kedykoľvek vykazovaná trhová hodnota majetku alebo portfólia dočasne prekročí jeho skutočnú ekonomickú hodnotu (čím myslel hodnotu budúcich výnosov z tohto majetku), ekonomika prejde rovnakým nárastom psychického bohatstva, po ktorom nasleduje pokles. Ako vysvetlil v príhovore v roku 2000, Galbraith vnímal „bezzle“ ako nezverejnenú spreneveru, čo malo veľmi silný stimulačný účinok na výdavky. Napokon, pri sprenevera sa míňa viac, pretože rastie príjem na jednej strane a na strane druhej sa utráca ako predtým, pretože sa nevie, že zmizol nejaký majetok.



Munger ďalej ilustroval, že rastúce ceny akcií alebo nehnuteľností môžu vytvárať efekty príjmu a bohatstva bez ohľadu na to, či tieto rastúce ceny odrážajú skutočné zvýšenie zárobkovej schopnosti týchto aktív, to znamená v ich skutočných základných hodnotách. Keď odrážajú skutočný nárast bohatstva, nárast bohatstva investora je spojený so zvýšením skutočnej produktívnej kapacity ekonomiky. Vtedy neexistuje žiadny falošný alebo skreslený pocit bohatstva. Keď sa však ceny aktív zvýšia z iných dôvodov, ako je skutočné zvýšenie výrobnej kapacity, stane sa niečo úplne iné. Celková ekonomika na tom nie je o nič lepšie, pretože zodpovedajúcim spôsobom sa nebude zvyšovať výrobná kapacita tejto ekonomiky. Majiteľ takýchto aktív sa však cíti bohatší, aj keď len dočasne, pretože z dlhodobého hľadiska sa ceny aktív nakoniec dostanú na hodnotu, ktorá predstavuje ich skutočný prínos pri produkcii tovarov a služieb.



Keď vnímaná hodnota aktív prekoná ich skutočnú ekonomickú využiteľnosť, psychické bohatstvo ekonomiky opäť vzrastie, a pretože tento nárast nie je spojený so žiadnym zodpovedajúcim nárastom skutočného bohatstva, je len dočasný. Ale ako poznamenal Munger, táto dočasná fáza môže trvať veľmi dlho. Ide o to, že finančné trhy môžu vytvárať dočasné dojmy o falošnom bohatstve veľmi podobne ako pomocou Ponziho schémy.

Asi klasickým prípadom v oblasti nehnuteľností bolo Japonsko v 80-tych rokoch minulého storočia, keď sa celková zaznamenaná hodnota všetkých komerčných a obytných nehnuteľností v krajine rovnala zhruba štvornásobku celkovej ekvivalentnej hodnoty v USA. Istý čas bolo celkové zaznamenané bohatstvo pre japonské domácnosti enormne posilnené nadhodnotením jeho nehnuteľností a ešte zhoršené nadhodnotením všetkého od účasti na akciovom trhu až po zberateľské predmety. Na vrchole to predstavovalo 65 percent japonského národného bohatstva. Ale, ako to vždy, tento pocit bohatstva bol iba dočasný, aj keď trval mnoho rokov. Hneď ako sa ceny upravili, bohatstvo zmizlo.



Bezzle možno vytvoriť aj vtedy, keď špekulatívne kapitálové toky zvýšia hodnotu meny krajiny na neudržateľné úrovne, čo spôsobí, že tí, ktorí v tejto mene zarábajú, sa budú dočasne cítiť bohatší, čo sa prejaví vo forme vyššej spotreby zahraničného tovaru a cestovania do zahraničia.





Väčšina ekonómov, hoci vedia rozpoznať, že trhové ceny sa môžu na dlhé časové obdobie podstatne líšiť od základnej hodnoty majetku, ale nedokážu modelovať systém, v ktorom trhové ceny nie sú tiež najlepším odhadom pre skutočnú ekonomickú hodnotu majetku. A čo je dôležitejšie, je pre nich ťažké akceptovať dôsledky, ktoré má bezzle na spôsob merania ekonomickej aktivity a výpočtu HDP, pričom bezzle narúša vzťah medzi ekonomickou aktivitou a ekonomickým rastom, hlavne preto, že nie je možné rozlišovať medzi skutočným príjmom a/alebo ziskom a bezpodmienečne zvýšeným príjmom a/alebo ziskom. Munger vysvetlil veľmi jednoduchý spôsob, akým sa to môže stať, konkrétne keď sa rastúce ceny akcií dočasne premietnu do rastúceho HDP.



Ak nadácia alebo iný investor premrhá 3 % aktív ročne v rámci zbytočných, neproduktívnych investičných nákladov pri správe silne rastúceho akciového portfólia, stále sa cíti bohatší, napriek plytvaniu, zatiaľ čo ľudia strácajú 3 % a myslia si, ako cnostne zarábajú. Situácia funguje ako nezverejnená sprenevera bez toho, aby bola sama obmedzovaná. V skutočnosti sa tento proces môže dlhodobo predlžovať tým, že sa živí sám. A napriek tomu to, čo vyzerá ako míňanie zo zarobeného príjmu, sú to v podstate výdavky z maskovaného „efektu bohatstva“ z rastúcich cien akcií.



Ďalším spôsobom, ako môže ovplyvniť výpočty HDP, je rozdelenie skutočných a špekulatívnych ziskov v podnikateľských sektoroch, v ktorých je nákup a predaj aktív súčasťou bežných obchodných operácií. Malo by to byť zaznamenané ako špekulatívny nárast ceny majetku, ale je to zaznamenané ako zvýšenie prevádzkových ziskov, čo zase zvyšuje zložku výpočtu pridanej hodnoty k HDP.



Podobne môže bezzle vkĺznuť do výpočtov HDP pri raste trhovej ceny aktív, ktoré zase umožňujú vyššie pôžičky založené na aktívach. Ak napríklad rastú ceny akcií alebo nehnuteľností, takmer vždy dochádza k nárastu dlhu domácností a podnikov. Alebo také umelé zníženie nákladov na kapitál. Keď bol kmeňový kapitál alebo dlh ponúknutý za vyššie ceny, než aké budú v konečnom dôsledku odôvodnené budúcimi výnosmi, zníži to náklady na kapitál pre podniky účinným presunom časti nákladov na vlastníkov vlastného imania alebo dlhu. Tieto nižšie kapitálové náklady podnecujú k väčšej obchodnej aktivite vrátane investícií, ktoré by sa inak nepovažovali za produktívne. Také nižšie kapitálové náklady sa tiež premietajú do vyšších ziskov z podnikania, ktoré zase posilňujú zložku výpočtov HDP s pridanou hodnotou.



Medzitým, hoci tieto vyššie zisky predstavujú prevod od investorov, pretože ceny stúpajú nad ich skutočnú hodnotu, investori nielenže nereagujú na prevody znížením vlastných výdavkov, ale v skutočnosti sa cítia bohatší, a preto majú tendenciu míňať viac ako obvykle. Inými slovami, časom je rast HDP umelo podporovaný rastúcim tempom, ktoré je zase odôvodnené rastúcim HDP. Tieto dva prvky sa navzájom posilňujú v zdanlivo cnostnom cykle.







Základným príbehom krízy eurozóny je, že banky vo Francúzsku a Nemecku vykazovali zisky z peňazí, ktoré požičali južnej Európe, a zlé pôžičky postúpili Európskej centrálnej banke. V oboch príbehoch si obchodníci požičiavali peniaze z budúcnosti. A potom prišla budúcnosť, a ako vždy, realita je celkom iná, nepríjemná. Finančná kríza zrazu zvráti mechanizmy, ktoré vytvárajú porkivený obraz spolu s vytváraním dlhu, ktoré ho zrejme poháňa. Keď sa to stane, majitelia nadhodnotených aktív rýchlo a chaoticky znášajú veľké straty pri odpise majetku. Keď John Mills pred viac ako 150 rokmi napísal, že „panika neničí kapitál; len odhaľuje, do akej miery bol predtým zničený svojou zradou do beznádejne neproduktívnych diel, ”efektívne písal o vytvorení a následnom odstránení bezzubého úverového cyklu.

Regulačné orgány môžu síce zachraňovať porazených, najmä ak ohrozujú bankový systém, ale následne buď zvýšia budúce dane na pokrytie záchranných opatrení, alebo skreslia úrokové sadzby spôsobom, ktorý umožní bankám umelo profitovať na úkor vkladateľov a dlžníkov. V takýchto prípadoch sú to hlavne bežné domácnosti, ktoré to všetko zaplatia, buď priamo prostredníctvom daní, alebo nepriamo prostredníctvom znížených sadzieb vkladov alebo dokonca nezamestnanosti. História bohužiaľ naznačuje, že zatiaľ čo bežné domácnosti a pracovníci získavajú len málo výhod z vytvorenia bezzle, musia absorbovať väčšinu nákladov na zvrátenie a takmer vždy dochádza k rastúcej príjmovej nerovnosti.

Bezzle podporuje rast tým, že dočasne dochádza k špekulatívnym ziskom a prevádzkovým ziskom a započítava efekty falošného bohatstva a vyššie pôžičky. Výsledná finančná fatamorgána podnecuje vyššie investície, ako je možné ekonomicky odôvodniť, a podporuje vyššie výdavky, ako si domácnosti a podniky môžu skutočne dovoliť. Obdobie rýchleho rastu sa tak môže stať špekulatívnym boomom. Ale platí, že čím viac bohatstva sa takto vytvorí, tým bolestivejšia je náprava. To je dôvod, prečo po investičných a majetkových vzostupoch takmer nevyhnutne nasledujú krachy alebo celé stratené desaťročia.



Na súvahe záleží a keď dôjde k významnému (aj keď dočasnému) rozdielu medzi vnímanou hodnotou aktív v ekonomike a ich budúcim prínosom k produkcii skutočných tovarov a služieb, bez ohľadu na to, či je táto divergencia vytvorená podvodom, iracionálnou bujnosťou, alebo formou neproduktívnych investícií, táto odchýlka zmení ekonomické správanie a aktivitu spôsobmi, ktoré nie sú udržateľné. To je obzvlášť pravdepodobné v prípade, keď je ekonomika na dlhé roky zablokovaná v systematickom vytváraní bezzle. Keď sa to stane, ekonomika zažije obdobie, počas ktorého ekonomická aktivita nadhodnocuje skutočný základný rast výrobnej kapacity, po ktorom nasleduje obdobie, v ktorom sa toto nadhodnotenie eliminuje.