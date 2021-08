Železničná doprava je hudbou budúcnosti

dnes 20:46 -

Plán obnovy je nastavený ekologicky a práve preto je železničná doprava hudbou budúcnosti. Podľa predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) je potrebné zatraktívniť ekologické formy dopravy. Uviedol to na štvrtkovej diskusii na tému Ako pomôže plán obnovy regiónom v Starej Ľubovni. O tejto téme s ním hovorili generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková, primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko (nezávislý) a predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger.

V pláne obnovy je aj reforma na zabezpečenie lepšieho prepojenia vlakovej a autobusovej dopravy, čo by malo zatraktívniť verejnú dopravu. "Čo sa týka dopravy máme tam veľkú alokáciu v podobe viac ako 800 miliónov eur. Veľká časť z toho pôjde na obnovu železničných tratí. Zo západu Európy prichádza trend prechodu na železničnú dopravu, či cyklotrasy," komentovala Vašáková. Pri cestnej doprave rástol segment emisií skleníkových plynov a práve preto podľa nej treba hľadať riešenia, ktoré odkláňajú ľudí od tohto spôsobu dopravy. Ako povedala Vašáková, bude to úspešný model len vtedy, ak občania uvidia, že alternatívy dopravy sú dostupné, efektívne a rýchle. Z plánu obnovy by sa malo vybudovať 80 kilometrov zrekonštruovaných železníc či 200 kilometrov nových cyklotrás.

Podľa Trégera je potrebné dobudovať železnice a diaľničnú sieť. "Bude treba veľmi dobre rozmyslieť, ako ísť na to, aby sa dopravná infraštruktúra v našom štáte zlepšila," povedal.