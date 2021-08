Ekonomika USA je silná, Fed môže začať v októbri s redukciou nákupu dlhopisov

dnes 18:01 -

Americká ekonomika pokračuje v kurze, ktorý umožňuje centrálnej banke začať s obmedzovaním programu nákupu dlhopisov v októbri, prípadne krátko po ňom. Uviedol to vo štvrtok prezident Federálnej rezervnej banky (Fed) v Dallase Robert Kaplan. Aj keď sa v súčasnosti zvyšuje počet infikovaných delta variantom nového koronavírusu, jeho vplyv na ekonomiku by podľa Kaplana nemal byť príliš výrazný.

"Vychádzajúc zo všetkých dostupných údajov neregistrujem momentálne nič, čo by výraznejšie zmenilo moje prognózy," uviedol Kaplan v rozhovore pre americkú stanicu CNBC. Ako dodal, ak sa veci budú do septembrového zasadnutia Fedu vyvíjať tak, ako predpokladá, mala by centrálna banka oznámiť redukciu nákupov (dlhopisov) a tento proces začať realizovať v októbri, prípadne krátko potom.

Ešte minulý týždeň mal Kaplan určité obavy, čo sa týka potenciálneho vplyvu delta variantu nového koronavírusu na americkú ekonomiku, uviedla agentúra Reuters. Vo štvrtok však povedal, že podnikatelia, s ktorými je v kontakte, ho ubezpečili, že variant delta zvládajú minimálne tak ako tie predchádzajúce.