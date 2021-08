Spoločnosť Qantas znížila svoju stratu, plánuje medzinárodné lety od decembra

dnes 11:01 -

Austrálska letecká spoločnosť Qantas Airways vo štvrtok uviedla, že v uplynulom finančnom roku 2020/2021 sa jej podarilo znížiť svoju stratu. Pripravuje sa na obnovenie medzinárodných letov do krajín s vysokou mierou očkovania od decembra.

Takzvaná štatutárna strata Qantas vrátane odpisov a nákladov na reštrukturalizáciu sa za 12 mesiacov do konca júna 2021 znížila na 1,73 miliardy austrálskych dolárov (1,07 miliardy eur) z 1,96 miliardy AUD v predchádzajúcom roku.

Aerolínie zároveň vykázali zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške 410 miliónov AUD, čo sa zhoduje s odhadmi analytikov, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv.

Letecká spoločnosť mala 30. júna likviditu na úrovni 3,80 miliardy AUD. To bolo o 200 miliónov AUD menej ako 30. apríla.

Na domácom trhu zaznamenala vo 4. štvrťroku dobré výsledky. Najľudnatejšie mesto Sydney je však od konca júna zablokované na zastavenie šírenia novej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Letecká spoločnosť tento mesiac uviedla, že dočasne poslala domov približne 2500 zamestnancov, ktorí budú bez výplat najmenej dva mesiace, pretože znižovala kapacitu v reakcii na slabší dopyt.

Aerolínie Qantas uviedli, že šírenie nového koronavírusu a pozastavenie cestovania na Novom Zélande by mali v 1. polroku (júl - december) 2021/2022 znížiť základný EBITDA o približne 1,40 miliardy AUD.

Očakávajú tiež, že domáca kapacita sa v 2. štvrťroku (október - december) zvýši na 53 % úrovne pred ochorením COVID-19 a v 2. polroku (január - jún 2022) na zhruba 110 % percent úrovne pred pandémiou.

Letecká spoločnosť, ktorá po vypuknutí pandémie a zavedení medzinárodných blokád v marci 2020 uzemnila svoju medzinárodnú flotilu, oznámila, že plánuje do polovice roku 2022 vrátiť päť zo svojich 12 obrích lietadiel Airbus A380 do prevádzky na linkách do USA a Británie. To je o rok skôr, ako sa pôvodne predpokladalo, hoci plán Qantas závisí od rozhodnutí vlády.

Austrália si minulý mesiac dala za cieľ, aby bolo 80 % dospelých plne zaočkovaných pred postupným znovuotvorením jej hraníc.