Kanadským bankám sa v 3. kvartáli darilo, prekonali očakávania analytikov

dnes 16:01 -

Kanadské banky Royal Bank of Canada a National Bank of Canada oznámili za 3. kvartál súčasného obchodného roka rast zisku, pričom obe prekonali očakávania trhov. Výsledky podporili viaceré divízie i uvoľnenie rezerv vytvorených na krytie prípadných úverových strát.

Ako uviedla agentúra Bloomberg, Royal Bank of Canada (RBC), najväčšia kanadská banka z pohľadu trhovej hodnoty, dosiahla v 3. štvrťroku súčasného obchodného roka, čo znamená od mája do konca júla, čistý zisk takmer 4,3 miliardy USD (3,66 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 34 %.

Po úprave o mimoriadne položky zaznamenala banka zisk na akciu na úrovni 3 USD. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovní 2,72 USD.

Tržby zaznamenali pokles, bol však iba mierny. V 3. kvartáli predchádzajúceho obchodného roka 2019/2020 zaznamenala banka tržby na úrovni 12,9 miliardy USD, za práve skončený 3. kvartál dosiahli tržby 12,8 miliardy USD. Napriek poklesu aj v tejto oblasti RBC prekonala očakávania, keď analytici počítali s poklesom tržieb až na 12,2 miliardy USD.

Banku podporilo viacero divízií, výrazne sa však darilo divízii investičného bankovníctva, ktorá zaznamenala rekordné tržby. Navyše, už druhý kvartál po sebe ťažila banka z uvoľnenia rezerv vytvorených na krytie očakávaných úverových strát v dôsledku pandémie.

Na začiatku koronakrízy RBC vytvorila rezervy na krytie prípadných strát z úverov za miliardy dolárov. K očakávanému prudkému rastu zlých úverov však počas pandémie nedošlo a banka mohla začať rezervy postupne uvoľňovať. V 2. kvartáli 2020/2021 uvoľnila z rezerv 96 miliónov USD a v 3. kvartáli 540 miliónov USD.

National Bank of Canada, šestka na kanadskom trhu, zaznamenala v 3. kvartáli 2020/2021 zisk na úrovni 839 miliónov USD, informoval Chronicle Journal. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka evidovala banka zisk na úrovni 602 miliónov USD.

Po úprave o jednorazové položky dosiahol zisk na akciu 2,36 USD oproti 1,66 USD/akcia pred rokom. Podobne ako jej väčší konkurent aj National Bank of Canada prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s rastom upraveného zisku na 2,13 USD/akcia.

Tržby sa zvýšili z takmer 2 miliárd USD pred rokom na zhruba 2,3 miliardy USD. Aj v tomto prípade banka prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb na približne 2,2 miliardy USD.