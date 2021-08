Starobné dôchodkové zabezpečenie počas pandémie vzrástlo

dnes 13:01 -

Sektor finančného sprostredkovania zaznamenal počas pandémie nárast starobného dôchodkového zabezpečenia. Podľa generálnej tajomníčky Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných agentov (AFISP) Dariny Huttovej sektor koronakrízu ustál aj vďaka rýchlemu prispôsobeniu sa poskytovaniu služieb s dôrazom na digitalizáciu. Zároveň sektoru ubudli finanční agenti.

"Celkové výkony členov AFISP dosiahli vlani 201.988.197 eur, kým, pre porovnanie, v roku 2019 to bolo na úrovni 195.747.102 eur. V oblasti poistenia došlo k poklesu objemu zmlúv aj poistného, avšak pri neživotnom poistení sme zaznamenali nie nepodstatný nárast, ktorý však nebol dôsledkom zvýšeného počtu zmlúv novej produkcie, ale nárastu hradeného poistného," skonštatovala Huttová.

Prevádzky finančných sprostredkovateľov mali vlani možnosť využiť svoje zaradenie do kategórie zástupcov poskytujúcich bankové a poistné služby, ktoré mohli služby poskytovať priamo občanom. Táto výnimka pretrvala aj do nástupu druhej vlny. "Bez ohľadu na to finanční sprostredkovatelia pokračovali v procese digitalizácie služieb. Elektronizácia, zavádzanie finančných technológií a digitalizácia sa vo finančnom sprostredkovaní rozvíjali už niekoľko rokov a pandémia tento proces urýchlila," pokračovala Huttová.

Pre finančných agentov bola dôležitá podpora poskytnutá Národnou bankou Slovenska (NBS) ako orgánom dohľadu nad finančným trhom. Tá obsahovala zľavy v príspevkoch na dohľad odpustením poplatkov na druhý minuloročný polrok a prvý polrok 2021.

Distribučné spoločnosti s významnejším postavením na finančnom trhu dokázali ponúknuť technické, technologické zázemie a svoje systémy prevzatím samostatných finančných agentov a ich klientskych kmeňov do svojich štruktúr. Dosiahli to tým, že ich transformovali zo samostatných finančných agentov na podriadených finančných agentov. V súčasnosti eviduje NBS 441 samostatných finančných agentov, 15.794 podriadených finančných agentov a osem nezávislých finančných poradcov.

Kapitálovému trhu sa podľa Huttovej aj počas pandemického roka darilo. Objem investícií v rámci novej ročnej produkcie vzrástol v oblasti distribúcie podielových fondov a akcií fondov kolektívneho investovania z 209.779.842 eur v roku 2019 na 217.642.927 eur za vlaňajší rok. "To preukazuje pretrvávajúci záujem o investície medzi obyvateľstvom. Zaujímavý je nárast investícií v rámci pravidelného sporenia, keď objem novej produkcie za vlaňajšok dosiahol 825.594.295 eur, čo je v porovnaní s rokom 2019, keď to bolo 482.663.049 eur, nárast o cca 40 %," spresnila Huttová.

Pozitívny vývoj a nárast objemu je podľa nej aj v sektoroch poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úveroch a v starobnom dôchodkovom zabezpečení. "Tu evidujeme nárast novej produkcie o takmer 40 %," zdôraznila Huttová. Zlepšenie podľa nej potrebuje sektor prijímania vkladov, kde počet zmlúv mierne klesol.