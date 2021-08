dnes 11:31 -

Európsky vesmírny hackathon bude aj na Slovensku. Stane sa tak vďaka Slovenskej vesmírnej kancelárii, ktorá sa úspešne zapojila do výberového konania CASSINI – iniciatívy Európskej komisie pre podnikateľov vo vesmírnom priemysle na roky 2021 – 2027. Súčasťou Slovenskej vesmírnej kancelárie je aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Pod pojmom hackathon sa rozumie podujatie, počas ktorého IT odborníci spolupracujú na riešení zadaného projektu. "V prípade podpory vesmírneho priemyslu ide o ďalšiu prirodzenú aktivitu SARIO vzhľadom na to, že podporu talentov a vytváranie príležitostí na získavanie nových zručností a kontaktov považujeme za kľúčové atribúty rozvoja Slovenska. Z dlhodobého hľadiska totiž prispejú k celkovému budovaniu inovatívnej ekonomiky a tiež k zníženiu počtu mladých ľudí odchádzajúcich v tomto sektore za štúdiom a prácou do zahraničia," uviedol generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

Vesmírny hackathon sa bude konať v novembri v desiatich európskych lokalitách vrátane Slovenska. Témou bude vývoj udržateľných riešení, ktoré podporia budúcnosť Arktídy a ochrany prírody. Slovensko, ako súčasť globálneho a európskeho priestoru, totiž tiež pociťuje následky globálnych klimatických zmien. Účasť Slovenska na vesmírnom hackathone je výsledkom úspešného výberového konania a získaných financií na jeho organizáciu.

"V júni tohto roka sme sa stali členom európskej vesmírnej asociácie Eurisy, v októbri bude Slovenská vesmírna kancelária prezentovať slovenský vesmírny priemysel na Medzinárodnom astronautickom kongrese (IAC), ktorý patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie stretnutia svetovej komunity v oblasti vesmírneho výskumu a priemyslu, a pripravuje aj tretí ročník slovenskej konferencie Emerging Space," priblížil vedúci priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Michal Brichta. V súčasnosti pracuje Slovenská vesmírna kancelária aj na projekte prvého slovenského vesmírneho inkubátora, ktorý bude spustený na jeseň.

Na vesmírnom hackathone plánuje Slovenská vesmírna kancelária motivovať účastníkov, aby využívali dáta z európskych systémov Copernicus, Galileo a EGNOS. Tie je možné využiť na monitorovanie, analýzu a predpovedanie udalostí v arktickom regióne s vplyvom na stredoeurópsky región vrátane vplyvu na prírodu, ohrozené druhy, infraštruktúru, cestovný ruch či využívanie prírodných zdrojov.

Študenti a mladí profesionáli so záujmom o vesmírne technológie, machine learning, big data, API, marketing, dizajn, business development budú na svojich projektoch pracovať s odborníkmi z biznisu, IT a vesmírneho sektora. Účastníci budú mať možnosť naučiť sa viac o praktických možnostiach využívania dát, ale aj o tom, čo je z podnikateľského hľadiska dôležité pre úspešný projekt. Najlepšie tri projekty budú ohodnotené finančnou a vecnou cenou a víťazný tím postúpi do celoeurópskeho kola.

Podľa reportu Európskeho inštitútu pre vesmírnu politiku (ESPI) bolo minulý rok do európskych vesmírnych startupov investovaných 502 miliónov eur a investície stále rastú. V júni 2021 bol prijatý nový vesmírny program Európskej únie zameraný na podporu komerčného sektora a rozvoja podnikania v oblasti vesmírneho priemyslu.