Poslanci neschválili prenájom priestorov pre úrad

dnes 17:46 -

Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) neschválili predĺženie prenájmu priestorov na Rázusovej ulici v Nitre, v ktorých sídli Úrad NSK. Nájomná zmluva so súkromnou firmou TBN, s. r. o., trvá do konca tohto roka. Ak sa situáciu nepodarí vyriešiť, úradníci nebudú mať od januára 2022 kde pracovať.

Poslanci na svojom pondelkovom rokovaní vyčítali Úradu NSK, že pri zabezpečovaní vlastných priestorov koná príliš pomaly, a preto je nutné každoročne schvaľovať nový dodatok k nájomnej zmluve. Zároveň pripomenuli, že Zastupiteľstvo NSK ešte v júli 2020 rozhodlo o tom, že sídlom Úradu NSK sa má stať zrekonštruovaná budova stredoškolského internátu na Cabajskej ulici v Nitre. K jej adaptácii však stále nedošlo.

Podľa predsedu NSK Milana Belicu je neschválenie prenájmu priestorov výsledkom nedorozumenia a nedostatočnej komunikácie vedenia Úradu NSK s poslancami. „Ak by sa do konca tohto roka prenájom neschválil, bude musieť Úrad NSK hľadať nejaké iné riešenia. Ale treba povedať, že v prípade nového sídla NSK sa koná a sú tam navrhnuté konkrétne postupy. Treba však myslieť aj na to, že je tam veľa problémov, ktoré treba vyriešiť. Napríklad parkovisko, riešenie príjazdových ciest do objektu a podobne,“ pripomenul Belica.

Podľa jeho slov je adaptácia bývalého internátu na Úrad NSK momentálne najlacnejším riešením. „Je to optimálne riešenie z hľadiska dochádzky verejnosti do týchto priestorov. Je blízko rýchlostnej cesty R1, sú tam obrovské plochy, ktoré sú naše, takže nebudeme musieť nič kupovať ani majetkovoprávne riešiť pozemky. Ale treba si uvedomiť, že nemôžeme ani začať stavať čiernu stavbu. Ja som upozorňoval niektorých úradníkov už viackrát, že postupujú zdĺhavo. To treba povedať. Ale na druhej strane, my nemôžeme popreskakovať jednotlivé fázy projektu. Zákonnosť musíme dodržať,“ zdôraznil Belica.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vynaložil na náklady súvisiace s umiestnením svojich úradníkov už státisíce eur. Napriek tomu kraj svoju budovu stále nemá a väčšina úradníkov sídli v prenajatých priestoroch, kde podľa vyjadrení viacerých poslancov pracujú natlačení a v nevyhovujúcich podmienkach. Podľa správy, o ktorej pred časom rokovalo krajské zastupiteľstvo, NSK od roku 2012 do konca roka 2019 zaplatil za prenájom kancelárskych priestorov na Rázusovej ulici v Nitre vyše 940.000 eur. Ďalších takmer 570.000 eur stála projektová dokumentácia k novej budove na Slančíkovej ulici v Nitre. K jej výstavbe však nikdy nedošlo, pretože ešte v roku 2012 polícia obvinila sedem osôb z machinácií pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa. Odvtedy sa kraj k projektu nevrátil.

Ďalšie peniaze stáli NSK súdne spory so spoločnosťou GAP REAL. Kraj sa s firmou súdil pre budovu, ktorú GAP REAL postavil pre Úrad NSK na základe zmluvy podpísanej bývalým podpredsedom NSK Miklósom Fehérom. Kraj právoplatnosť zmluvy spochybnil a do postavenej budovy na Palárikovej ulici v Nitre odmietol svoj úrad presťahovať. Súdny spor stál NSK takmer 260.000 eur. Belica v tejto súvislosti pripomenul, že problémy NSK pramenia z faktu, že Nitriansky kraj bol jediným, ktorý pri vzniku VÚC v roku 2001 nedostal od štátu budovu, v ktorej by jeho úrad mohol sídliť. „Ostatné samosprávne kraje dostali svoje priestory, iba my nie,“ dodal Belica.