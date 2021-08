Tesla bude vyrábať humanoidných robotov. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Tesla sa púšťa do nového segmentu

Tesla Bot s názvom Optimus by mal uzrieť svetlo sveta ako prototyp v roku 2022. Má ísť o robota pre ľudí, pomocníka v domácnosti pri nudných či stereotypných činnostiach alebo fyzicky náročných a nebezpečných povolaniach. Ideou je, že fyzická práca už nebude povinnosťou, ale voľbou. Tesla Bot má zúročiť mnohoročné skúsenosti spoločnosti s automatizáciou, ktorú využívali vo výrobných fabrikách pri stavbe automobilov. Ťažiť by mal z autonómného softvéru, ktorý používa autopilot v automobiloch Tesla. Malo ísť o 172 cm vysoký a takmer 60 kilogramov vážiaci skelet s množstvom kamier, ktoré mu budú pomáhať pri vykonávaní bežných činností, od nákupu v obchode až po zdvíhanie ťažkých vecí zo zeme. Musk sa netají tým, že humanoidné roboty majú nahradiť ľudskú prácu. Prezentáciu zakončil slovami: „Ak by sme to nespravili my, spravil by to niekto iný.“ Trh s humanoidnými robotmi sa v roku 2020 odhadoval na úrovni 2,1 mld. USD. Do roku 2025 by mal dosiahnuť hodnotu takmer 8 mld. USD s ročnou mierou rastu 30 %.







Akciový optimizmus pokračuje

Americký akciový index S&P 500 dokázal od covidového dna zdvojnásobiť svoju hodnotu. Ide pritom o najrýchlejší nárast o 100 % po medveďom trende od 2. svetovej vojny. A zdá sa, že spúšťač silnejšej korekcie nie je na obzore. Vďaka očkovaniu, neutíchajúcim stimulom a oživovaniu ekonomiky, bude akciový optimizmus pokračovať. Podiel nákupných doporučení je v USA najvyšší od roku 2002. V prípade európskych akcií je táto hodnota najvyššia od roku 2011. Inak povedané, na Wall Street vládne optimizmus. Stimuly, očkovanie a rozbiehajúca sa ekonomika je koktail, ktorý ubezpečuje investorov a analytikov, že vyhliadky sú napriek vysokým percentuálnym prírastkom akcií stále dobré. Úroveň spomínaného indexu S&P 500 sa blíži k magickej päťtisícke a na výraznejšiu korekciu sa už čaká takmer 200 obchodných dní. Na horizonte zatiaľ nie sú žiadne „mračná“, ktoré by ju mali spustiť. Na druhej strane však silnejú hlasy hovoriace o nadhodnotenej cene akcií. Shillerovo P/E, ktoré sleduje cenu akcií k ziskom spoločností, je na úrovni 38,64. Znamená to, že na 1 USD zisku treba vynaložiť viac ako 38 dolárov v podobe ceny. Pre porovnanie, ide o najvyššie hodnoty za posledných 20 rokov. Počas finančnej krízy v roku 2008/2009 bol tento ukazovateľ na hodnote 15. Najlepšou ochranou kapitálu tak stále zostáva široká diverzifikácia a priebežné investovanie.







Zasadnutie v Jackson Hole

Nový týždeň prinesie výsledky HDP zo Spojených štátov za druhý kvartál, ktoré sa očakávajú na úrovni 6,6 %. Najzaujímavejšie však bude stretnutie vo vysokohorskom rezorte Jackson Hole vo Wiomingu. Tam sa už tradične raz do roka stretávajú všetci významní centrálni bankári sveta a spoločne diskutujú o ekonomickom vývoji, nastavenej menovej politike a o výhľadoch pre ekonomický rast a mnohých závažných detailoch. Pre bežného človeka je to možno príliš vzdialené, no menová politika ovplyvňuje naše životy viac, než sa zdá. Toto stretnutie bude pozorne sledované aj investormi.