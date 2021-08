Nemecká ekonomika smeruje k silnému rastu aj v 3. štvrťroku

dnes 15:16 -

Tretia vlna pandémie nového koronavírusu a s ňou spojená blokáda, ktorá trvala dlhšie, ako sa očakávalo, spôsobili, že sa HDP Nemecka v prvých troch mesiacoch 2021 medzikvartálne znížil o 2,1 %.

Ministerstvo financií vo svojej pravidelne aktualizovanej mesačnej správe poznamenalo, že prieskumy dôvery a ďalšie ukazovatele, ako napríklad počet najazdených kilometrov na nákladných vozidlách, poukazujú na pokračujúci optimizmus vo firmách a vysokú aktivitu v ekonomike počas letných mesiacov.



Opätovné otvorenie ekonomiky a pokles prípadov ochorenia COVID-19 na začiatku leta priniesli zvýšenie výdavkov domácností, čo sa už v máji a júni premietlo do prudkého nárastu maloobchodných tržieb.

Nemeckú ekonomiku podporili neskôr v priebehu tohto roka aj vyššie daňové príjmy, hoci kumulované daňové príjmy za obdobie január-júl boli stále o 1,7 % nižšie ako v rovnakom období 2019, teda pred vypuknutím pandémie. To ukazuje, akú veľkú dieru urobila pandémia vo verejných financiách Nemecka.



Minister financií Olaf Scholz dostal od parlamentu zelenú na pozastavenie dlhovej brzdy zakotvenej v ústave. To umožnilo Berlínu požičať si na trhoch v tomto roku rekordných 240 miliárd eur a vlani viac ako 130 miliárd eur.



Scholz, ktorý je kandidátom sociálnych demokratov na post nemeckého kancelára po Angele Merkelovej v septembrových voľbách, navrhol pozastavenie dlhovej brzdy aj v budúcom roku 2022, aby si Nemecko mohlo požičať ďalších takmer 100 miliárd eur.