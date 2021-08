Aplikáciu na kontrolu COVID preukazov si už obchodníci môžu stiahnuť od SKIT

dnes 17:31 -

Aplikácia na kontrolu COVID preukazov pre obchodníkov je už pripravená na použitie. Prevádzkovatelia reštaurácií či iných prevádzok si ju môžu stiahnuť z webovej stránky štátnej spoločnosti Slovensko IT. Informoval o tom v piatok Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Keďže aplikácia OverPass ešte nie je dostupná v aplikačnom obchode Google Play, štát ju sprístupnil k stiahnutiu na linku https://slovenskoit.sk/overpass/. Z tohto linku sa bude dať sťahovať dovtedy, kým ju Google Play nezaradí do svojho portfólia aplikácií.

"Aplikácia je určená pre prevádzkovateľov či organizátorov hromadných podujatí a uľahčí kontrolu platnosti dokumentov o imunitnom statuse zákazníka," spresnil ÚVZ.

Úrad zároveň v manuáli pre gastrosektor priniesol návod na použitie aplikácie OverPass. Aplikácia funguje tak, že pomocou fotoaparátu akéhokoľvek smartfónu (zatiaľ s operačným systémom Android) naskenuje QR kód COVID passu zákazníka a overí elektronický podpis a platnosť certifikátu. Nepotrebuje k tomu ani pripojenie k internetu, pretože aplikácia využíva uložené parametre. Následne zobrazí platnosť COVID preukazu aj s detailmi o držiteľovi certifikátu napríklad o type vakcíny či o uskutočnení testu na ochorenie COVID-19.

Aplikácia je určená pre Androidy, pričom na jej stiahnutie bude treba mať operačný systém verzie 6.0 alebo novšej. Mobil tiež musí mať funkčný fotoaparát. Pre systémy iOS bude aplikácia dostupná v najbližších týždňoch.

ÚVZ v manuáli zdôraznil, že aplikácia slúži len na kontrolu oficiálnych digitálnych COVID certifikátov EÚ, či už z papiera alebo z mobilu zákazníka, iné potvrdenia ňou kontrolovať nemožno.

"Pokiaľ pri skenovaní vyskočila chyba (alebo QR kód nechce vôbec zoskenovať), nemusí to znamenať, že preukaz je neplatný," podotkol úrad s tým, že chyba môže nastať napríklad vtedy, keď sa pri skenovaní využije screenshot QR kódu. "Preto odporúčame overovať digitálny COVID preukaz skenovaním priamo z aplikácie alebo papiera," dodali tvorcovia manuálu.

V manuáli úrad zdôraznil, že aplikácia v sebe neukladá žiadne dáta o držiteľovi COVID passu.

V prípade technických problémov či iných otázok k aplikácii OverPass sa môžu obchodníci obrátiť buď na helpdesk spoločnosti Slovensko IT, alebo môžu zavolať na call centrum na čísle +421 2 35 803 083. Pracovníci sú pripravení odpovedať na otázky pondelok až piatok od rána 8.00 h do 18.00 h s výnimkou stredy - vtedy až do 21.00 h večer.