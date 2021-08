dnes 18:01 -

Vyjadrenie: Minister M. Krajniak pomáhal Maltézskej pomoci Slovensko s výdajom stravy pre ľudí bez domova

Bratislava 18. augusta (TASR) - Dnes v čase obeda pomáhal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak s výdajom obedov pre ľudí bez domova. V spolupráci s občianskym združením Maltézska pomoc Slovensko rozdali viac ako 145 teplých a studených obedov, medzi ktorými boli aj balíčky pre deti. Maltézska pomoc Slovensko pomáha ľuďom v núdzi touto formou už približne 4 roky.

Pandémia COVID 19 zmenila nielen formu výdaja stravy, ale zvýšila predovšetkým výdavky na poskytovanie pomoci. V snahe ochrániť zdravie a životy bolo potrebné vynaložiť viac financií do zabezpečenia oblečenia, špeciálneho balenia stravy, ale aj do dezinfekcie či ochranných prostriedkov pre núdznych. Náklady na balíčky tak výrazne prekročili očakávania.

„Ďakujem všetkým dobrovoľníkom a pracovníkom občianskeho združenia Maltézska pomoc Slovensko, ktorí nám svojou činnosťou každý deň ukazujú, aká dôležitá je spolupráca, vzájomná podpora a pomoc druhým. Dnes sa so mnou dobrovoľníci podelili o vzácnu skúsenosť, že do osudov ľudí zasiahnu rôzne životné situácie bez ohľadu na vek. Rád by som poďakoval aj kolegom z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie Mestskej polície Bratislava a Okresného veliteľstva Mestskej polície Bratislava 1, ktorí svojou prítomnosťou dohliadajú na bezpečný priebeh poskytovania pomoci najnúdznejším,“ povedal minister Krajniak.

„Štát, či samospráva sú tiež povinní starať sa o tých, ktorí sú na pomoc odkázaní a pokiaľ túto činnosť nie sú schopní sami zabezpečiť, mali by si viac vážiť a podporovať tých, ktorí túto činnosť vykonávajú. Vážime si, že práve Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny ako jedna z mála štátnych inštitúcii podporilo a podporuje i tento projekt pomoci ľuďom bez domova a tešíme sa, že okrem finančnej podpory tento projekt podporilo ministerstvo i dnešnou osobnou účasťou priamo v teréne pánom ministrom Krajniakom. Súčasne svojou prítomnosťou povzbudil nás slúžiacich dobrovoľníkov a aj takto nám pomohol pomáhať iným, ktorí sú na pomoc odkázaní,“ uviedol prezident Maltézskej pomoci Slovensko Július Brichta.

Aj vďaka pomoci z projektov ministerstva práce môže Maltézska pomoc pomáhať aj naďalej. V ťažkých situáciách sme poskytli dotáciu na humanitárnu pomoc vo výške 15 000 eur. Týmito peniazmi rezort prispel na ďalšie charitatívne projekty občianskeho združenia, napríklad rozvoz stravy nielen pre osamelých seniorov, ale aj seniorov odkázaných na pomoc druhých.

Každú stredu v centre Bratislavy na Špitálskej ulici vydáva obedy ľuďom bez domova 8-10 dobrovoľníkov bez nároku na odmenu. Touto formou pomáhali aj počas pandémie, kedy rozdávali ľuďom bez domova aj dezinfekciu či ochranné prostriedky. Len za minulý rok v Bratislave vydali viac ako 8 000 obedov a rozdali približne 10 000 kusov ochranných prostriedkov.

Rezort práce sa aktívne venuje podpore organizácií, ktoré ponúkajú pomoc najzraniteľnejším osobám a osobám v núdzi. Projekty zamerané na tento druh pomoci sú kľúčové. Aj preto sme od začiatku pandémie doposiaľ vyplatili 4 398 000 eur vo forme dotácií na humanitárnu pomoc.TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Eva Rovenská.