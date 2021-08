dnes 16:16 -

Vyjadrenie: Ledecký: Rozvoj sociálneho podnikania by mal byť jednou z priorít štátuBratislava 16. augusta (TASR) - Predseda Výboru NR SR pre sociálne veci Vladimír Ledecký, ešte pred vstupom do „veľkej politiky“ aktívne venoval sociálnemu podnikaniu a sociálnej ekonomike na úrovni obcí a krajov. Dokazoval, že vďaka sociálnemu podnikaniu a sociálnej ekonomike je možné úspešne naštartovať rozvoj a pozdvihovať životnú úroveň obyvateľov. Dnes v priestoroch Výboru zorganizoval stretnutie, na ktorom spojil odborníkov a ľudí s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti sociálneho podnikania. Cieľom stretnutia bolo identifikovať konkrétne výzvy, ktoré pomôžu pozdvihnúť sociálne podnikanie na Slovensku, v kontexte pripravovanej novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.

V. Ledecký ešte pred zvolením za poslanca NR SR definoval potrebu zamerať sa na rozvoj menej rozvinutých regiónov, marginalizovaných komunít, znevýhodnených a ohrozených občanov, a to práve aj cez podporu a rozvoj sociálneho podnikania. Po zvolení za poslanca dlhodobo pracuje na systematickej pomoci regiónom a rozvoji sociálneho podnikania. V súčasnosti Slovensko v oblasti sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky zaostáva za väčšinou krajín Európskej únie. Jedným z dôvodom je podľa predsedu Výboru aj stále nedostatočné zakotvenie sociálneho podnikania v legislatíve, absentujúci výraznejší nadrezortný záujem politikov i kompetentných.

„Sociálne podniky momentálne na Slovensku zamestnávajú zhruba 2700 ľudí a z toho 1900 ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodneným. Naše interné analýzy hovoria, že investície štátu do sociálneho podnikania patria medzi najefektívnejšie v oblasti rozvoja regiónov. Sociálne podniky tvoria dlhodobo udržateľne pracovné miesta a navyše ponúkajú možnosť uplatniť sa na trhu práce ľuďom so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. Sú výrazným motorom rozvoja.

Mrzí ma, že v sociálnom podnikaní a sociálnej ekonomike, Slovensko zaostáva za ostatným európskym priestorom. Jedným z dôvodov je slabá osveta ale aj nedostatočná podpora v legislatíve,“ uviedol Ledecký. Rovnako za problém považuje to, že taká široká a významná téma akou soc. podnikanie je, sa obmedzuje len na oblasť zamestnanosti, alebo problematiku Rómov. Oblasť je totižto podstatne širšia a mala by sa týkať regionálneho rozvoja, vzdelávania, bývania a podobne.

Podľa slov Ledeckého by malo byť prioritou štátu podmienky pre vznik a fungovanie sociálnych podnikov neustále zlepšovať.

„Som veľmi rád, že sa nám dnes podarilo spojiť odborníkov, ktorí sa téme sociálneho podnikania venujú dlhé roky. Hľadať prieniky názorov pri pripravovanej novele zákona. Prax ukázala, že sociálne podniky dokážu do regiónov i do malých obcí priniesť nové pracovné príležitosti a naštartovať rozvoj. Ako predseda Výboru pre sociálne veci budem naďalej legislatívne návrhy, ktoré pomôžu pozdvihnúť sociálne podnikanie na Slovensku, aktívne presadzovať medzi koaličnými partnermi. V prvom rade však spájať odbornú verejnosť v platforme zameranej na sociálnu ekonomiku. Ak chceme regiónom pomôcť, sociálne podnikanie je jedným z nástrojom ako do regiónov priniesť prácu, rozvoj, prosperitu.

Dnes sa nám podarilo otvoriť platformu, v rámci ktorej sa budú pravidelne stretávať najkompetentnejší dlhoroční odborníci v téme sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania. Jedná sa o nadrezortnú aktivitu, ktorá spája odborníkov naprieč politickým spektrom, “ uzavrel Ledecký.

TASR o tom informoval poslanec Národnej rady SR Vladimír Ledecký (Za ľudí).