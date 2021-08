MDV spúšťa od 17. augusta tretiu etapu pomoci cestovnému ruchu (2)

dnes 11:31 -

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spúšťa od utorka (17. 8.) tretiu etapu pomoci cestovnému ruchu v rámci schémy de minimis. Informovala o tom štátna tajomníčka MDV Katarína Bruncková spolu s predstaviteľmi dotknutých segmentov počas pondelkovej tlačovej konferencie. Keďže prevádzky boli zatvorené aj počas mája a apríla tohto roka, o pomoc bude možné žiadať aj spätne za tieto mesiace.

"Už od utorka spúšťame tretiu etapu pomoci pre cestovný ruch v rámci tzv. schémy de minimis, keďže prevádzky boli zatvorené ešte aj v apríli a máji tohto roka. Schéma však nepokrývala tieto mesiace, ktoré ale boli kľúčové. Po dohode s ministerstvom financií predlžujeme poskytnutie pomoci aj na tieto dva mesiace s tým, že žiadatelia už v utorok 17. augusta môžu podávať online žiadosti na pomoc. Podmienky zostávajú zachované ako za predchádzajúce etapy, teda od apríla minulého roka do marca tohto roka," oznámila.

Základnou podmienkou podľa nej zostáva pokles tržieb o 4O percent v porovnaní s rokom 2019, percento pomoci závisí od výšky poklesu tržieb. MDV podľa jej slov prerobilo svoju webovú stránku tak, aby bola čitateľná pokiaľ ide o schému pomoci. MDV naďalej poskytuje pomoc vo forme konzultácií a cez infolinku.

"Stále zostáva dostatok peňazí na to, aby sme mohli prevádzkam pomáhať v ďalších mesiacoch. Doteraz sme na schéme vybavili vyše 13.000 žiadostí a vyplatili sme viac ako 111 miliónov eur," dodala Bruncková.

Podľa slov štátnej tajomníčky popri "malej schéme" de minimis do 200.000 eur funguje aj tzv. veľká schéma, ktorá sa týka väčších prevádzok so sumou pomoci do 1 milióna eur. "Pri veľkej schéme sme zatiaľ prijali 124 žiadostí v celkovom objeme 10 miliónov eur, z toho je v procese vyplácania 17 žiadostí v objeme 3,5 milióna eur, nejakých 100 žiadostí je ešte v procese vybavovania," spresnila.

"Za podnikateľov v cestovnom ruchu by som chcel povedať, že vítame toto predĺženie pomoci za mesiace apríl a máj. Približne pred dvomi mesiacmi sme poukazovali na to, že pomoc je žiadúca. Prepady tržieb boli totiž veľmi vysoké v porovnaní s rokom 2019, takže každá pomoc pre podnikateľov je na mieste," doplnil generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák.