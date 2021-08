Nový skener osadili na hraničnom priechode Vyšné Nemecké cez strechu

dnes 12:46 -

Súčasťou modernizácie hraničného priechodu Vyšné Nemecké v okrese Sobrance, ktorej cieľom je zvýšenie priepustnosti a efektívnosti kontrol a tiež poskytovanie kvalitnejších služieb, bolo i obstaranie nového stacionárneho inšpekčného skenovacieho systému (ISS). Ako TASR informovala hovorkyňa Colného úradu Michalovce Jana Nimrichterová, skener museli do kontrolnej haly osadiť cez strechu.

"Strechu bolo pre takýto úkon potrebné čiastočne rozobrať," priblížila s tým, že v kontrolnej hale sa aktuálne nachádza len časť nového ISS, jeho kompletnému nainštalovaniu musia predchádzať stavebné úpravy. Sú zamerané na vyvýšenie podlahy, čím sa umožní zvýšenie plošnej účinnosti skenovania, riešenie odvádzania nahromadenej vody z návesov skenovaných vozidiel a zabudovania zdviháka na kontrolu osobných a úžitkových vozidiel tak, aby bolo možné dôkladne skontrolovať celé vozidlo. Zároveň sa realizujú stavebné úpravy a inštalačné práce v miestnosti operátorov, v ktorej budú umiestnené ovládacie prvky a riadiace a vyhodnocovacie jednotky systému.

Podľa Nimrichterovej by mali byť všetky práce súvisiace s inštaláciou nového NSS ukončené v auguste. "Aktuálne sa pripravuje fáza testovacej prevádzky. V prípade jej úspešného ukončenia, splnenia všetkých podmienok a získania nevyhnutných povolení by predpokladaný termín spustenia nového ISS do obvyklej prevádzky nemal presiahnuť začiatok posledného štvrťroka 2021," doplnila s tým, že nasadenie najmodernejšej technológie má zabezpečiť zvýšenie priepustnosti nákladných vozidiel minimálne o polovicu.

Finančná správa (FS) prijala po demontovaní starého skenovacieho zariadenia viacero opatrení, aby bola zabezpečená plynulosť kontrol. Podľa Nimricherovej slov colníci okrem používania mobilného röntgenového prístroja posilnili aj výkon fyzických kontrol. "V prípade potreby je tovar aj vyložený, aby bol rozsah kontroly dostatočný a na kontrolu sú využívané technické prostriedky a zariadenia dislokované v hale určenej na podrobné kontroly. Intenzívne sú využívané aj služobné psy," uzavrela.