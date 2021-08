Pripravte sa, čaká nás rozlúčka s ďalším skrachovaným menovým systémom

Zdroj: GoldSwitzerland

Foto: Getty images

dnes 0:29 -

Ekonomická história nám ukázala, že sa musíme zamerať na dve oblasti, aby sme pochopili, kam ekonomika smeruje: na infláciu a na menu. Tieto dve oblasti teraz naznačujú, že svet čaká veľká zmena. Veľmi málo investorov očakáva, že sa inflácia stane skutočným problémom, namiesto toho veria, že úrokové sadzby budú postupne tlmené. A nikto nečaká, že sa niektorá významná mena zrúti.



Ale v posledných dvoch rokoch bol rast ponuky peňazí exponenciálny. Von Mises definoval infláciu ako nárast ponuky peňazí. Svet zaznamenal od roku 1971 prudký nárast ponuky úverov a peňazí a teraz sme svedkami hyperinflačného nárastu. Hyperinflácia je menová udalosť. Od roku 2000 väčšina mien stratila 80-85 % svojej hodnoty. A od roku 1971 stratili všetky 96 až 99 %. Preteky smerom ku dnu a k hyperinflácii práve začínajú.







Pokiaľ ide o menové udalosti, inflácia a mena sú navzájom úplne závislé. Ekonomika bude zdravá, ak bude mena zdravá. A mena je zdravá, keď je ekonomika zdravá. To znie celkom jednoducho, že? Prečo však potom v histórii žiadna mena neprežila? A prečo sa každá ekonomika zrútila, keď sa zrútila mena?



Menový chaos asi neprekvapí nikoho, kto dôkladne študoval ekonomickú históriu. Pokiaľ existuje nejaký druh peňazí alebo menového systému, chaos sa vždy objavoval v pravidelných intervaloch. Bez chaosu nemôže byť poriadok. To je nevyhnutný dôsledok ekonomických cyklov. Keď však vlády a centrálne banky zasahujú do prirodzených cyklov odlivu a prílivu, nastáva väčšia pravdepodobnosť poruchy, a to aj v dobrých časoch, a chaosu v zlých časoch. Vládne zasahovanie a manipulácia teda narúša prirodzené cykly. Ako vyhlásil bývalý predseda Goldman Sachs, Lloyd Craig Blankfein v roku 2009, „prevzatie Božej práce“ pravdepodobne povedie k neustálemu neporiadku a chaosu.



Cykly, či už sú ekonomické alebo klimatické, sa zvyčajne dokážu regulovať samy. „Vykonávanie božieho diela“, či už ide o snahu znížiť teplotu Zeme alebo vytváranie falošných peňazí, pravdepodobne spôsobí chaos a nie poriadok. V starovekom Grécku bol chaos pôvodne považovaný za priepasť alebo prázdnotu, ktorá existovala predtým, ako veci vznikli. V ekonomickej histórii je chaos pravidelným javom. Keďže žiadna mena v histórii nikdy neprežila, vyplýva z toho, že zánik peňazí krajiny je vždy spojený s chaosom.



15. augusta 2021 bude presne 50 rokov od začiatku konca súčasného menového systému. Richard Nixon bol nešťastným vykonávateľom nevyhnutného pádu dolára a kolapsu americkej a pravdepodobne aj globálnej ekonomiky. Nemôžeme ho ale viniť za zničenie dolára. Slabé výdavky a menová disciplína sú najhoršími nepriateľmi. Politikovi by obyčajná myšlienka šetrnosti nikdy nenapadla. Ale aby sa zapáčil ľuďom a vyhol sa revolúcii alebo riziku, že nebude znovu zvolený, vždy si vyberie jednoduchú cestu. A tou je vytváranie dlhu a tlač peňazí.



Nixon teda nebol nijako jedinečný v prechode od meny krytej zlatom k tlači akýchkoľvek falošných peňazí, ktoré boli potrebné na pokračovanie ilúzie prosperity. Ako hovorí história, ide o udalosť, ktorá sa opakovala v celej histórii s úžasnou frekvenciou.



Riziko kolapsu dolára bez podpory zlata bolo veľké, ale Tricky Dick (Nixon) spolu so svojim ministrom zahraničných vecí Henrym Kissingerom mali na tento problém šikovný, aj keď dočasný prostriedok nápravy. Ponúkli Saudskej Arábii vojenskú ochranu, pričom Saudi súhlasili s globálnym predajom všetkej ropy v dolároch. USA by taktiež predali/poskytli Saudskej Arábii veľké množstvo vojenského vybavenia. To bol začiatok petrodolára, ktorý dočasne chránil americký dolár pred pádom na nulu.



Ale Nixonov sľub americkému ľudu spred 50 rokov že ich dolár nestratí cenu sa celkom nesplnil. Hoci jeden dolár je stále jeden dolár, v zmysle kúpnej sily má dnes hodnotu iba 2 centy v porovnaní s rokom 1971. Takže za pol storočia dolár stratil 98 % svojej hodnoty v porovnaní so skutočnými peniazmi, teda zlatom. Kolaps dolára sa však napriek 98-percentnému poklesu od roku 1971 ešte nezačal.







Od Veľkej finančnej krízy v rokoch 2006-9 došlo k exponenciálnemu nárastu ponuky peňazí v USA, z 220 miliárd dolárov v auguste 1971 na dnešných 19,3 bilióna dolárov. V rokoch 1971 až 2011 sa rast zdá byť mierny pri zloženom ročnom raste (CAGR) 6 %. Ak by kúpna sila dolára klesla rovnakým tempom, viedlo by to k zdvojnásobeniu cien každých 12 rokov. Alebo inak povedané, hodnota meny by v priemere každých 12 rokov klesla o 50 %. Potom od roku 2011, keď ponuka peňazí začala vážne rásť, o 24 % ročne, by sa ceny teoreticky mali každé 3 roky zdvojnásobiť. Nakoniec, od augusta 2019 do augusta 2021 sa ponuka peňazí zvýšila o 126 % ročne. Ak by sa to premietlo do kúpnej sily dolára, viedlo by to k zdvojnásobeniu cien každých 7 mesiacov.



Von Mises definoval infláciu ako rast ponuky peňazí, a nie cien. Západný svet doteraz zaznamenal veľmi malú infláciu spotrebiteľských cien. Namiesto toho úverová expanzia vytvorila exponenciálnu infláciu cien aktív. Inflácia aktív v Británii na konci šesťdesiatych a na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia viedla k cenovej inflácii s kolapsom britského akciového trhu a libry.



Inflácia vo Veľkej Británii začala byť v 70-tych rokoch minulého storočia divoká. Bola to kombinácia kolabujúcej meny a rastúcich cien. Priemerná inflácia sa v 70-tych rokoch pohybovala okolo 1 5% počas 6 až 7 rokov. Sadzby hypoték sa dostali na úrovne, ktoré by dnes spôsobili bankrot všetkých dlžníkov. Úroková sadzba bola na úrovni 21 %!



Cena zlata v súčasnosti neodráža masívnu expanziu dlhu a tlač peňazí, ktorú svet zažil, najmä od roku 2006. Zlato za 1 800 dolárov za uncu je v pomere k americkej peňažnej zásobe dnes také lacné, ako v roku 1971 za 35 dolárov a v roku 2000 za 300 dolárov. Šikovná, ale klamlivá manipulácia BIS a bullionových bánk prostredníctvom emisií nekrytého papierového zlata doteraz držala zlato hlboko pod svojou vnútornou hodnotou, meranou v dolároch.







Krátkodobý vzťah medzi ponukou peňazí a infláciou nie je jednoznačný, ale v prípade dlhodobého je zrejmý. Takže skutočnosť, že ponuka peňazí rastie oveľa rýchlejšie ako je pokles dolára, je len dočasný obraz. Keďže ponuka peňazí stále exponenciálne rastie, čo vedie k chaosu v USA aj v globálnej ekonomike, čoskoro uvidíme, ako dolár dosiahne to, čo Gréci definovali ako chaos.



Dolár už nepredstavuje zdravé peniaze a čoskoro skončí na cintoríne mien, kde skončila každá jedna mena v histórii. Svet je plný bláznov, ktorí veria, že dnes je to inak. Ale nikdy to iné nie je. História má 100 % úspešnosť, pokiaľ ide o úplné zničenie každej meny, ktorá kedy existovala. Ak neberieme do úvahy večné peniaze v podobe zlata alebo striebra.



Von Mises definoval crack-up-boom ako krach úverového a menového systému v dôsledku neustálej expanzie úverov vedúcej k neudržateľnému a rýchlemu zvyšovaniu cien alebo inflácii. Jedinou otázkou je, ako dlho bude trvať, kým dolár stratí ďalších 98 %. Trvalo 50 rokov, kým prišiel o tých prvých 98 %, ale strata ďalších 98 % alebo viac už pravdepodobne nastane oveľa rýchlejšie. História nám ukázala, že hneď ako sa objaví hyperinflácia, veľmi rýchlo, o 2-3 roky, sa už môže všetko skončiť.



Napriek tomu, že kolaps meny môže byť veľmi rýchly, jeho vplyv na ekonomiku a finančný systém môže trvať roky alebo dokonca desaťročia, hlavne ak ide o globálnym explóziu dlhu. Kolaps papierových peňazí posunie zlato a striebro na nemysliteľné úrovne. V nasledujúcej dekáde by tak drahé kovy v reálnom vyjadrení mohli výrazne prekonávať všetky triedy aktív.