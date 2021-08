Zjednodušenie kartových platieb kryptomenami

Zdroj: mastercard

Spolu so svojimi partnermi bude spoločnosť Mastercard testovať nové možnosti ako bankám a správcom kryptomien uľahčiť vydávanie kariet pre klientov. Spotrebitelia zas získajú možnosť platiť kryptomenami kdekoľvek, kde je možné platiť kartami Mastercard. „Vďaka tejto inovácii nebudú digitálne peniaze iba záležitosťou finančnej špekulácie, ale tiež prostriedkom reálnej platby za bežné produkty a služby,“ uviedol Michal Čarný, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.



K novej spolupráci sa vyjadril aj Raj Dhamodharan, výkonný viceprezident spoločnosti Mastercard pre digitálne aktíva a blockchainové produkty a partnerstvá: „Nie všetky kryptomenové firmy majú v súčasnosti k dispozícii vlastnú základnú infraštruktúru, ktorá by im umožňovala ľahko prevádzať kryptomenu na zákonné peniaze. Náš program im to výrazne zjednodušuje. Partnerstvo so spoločnosťami Evolve, Paxos a Circle a komunitou okolo digitálnych aktív všeobecne, je pre nás ďalším spôsobom, ako napĺňať náš zámer poskytovať spotrebiteľom na celom svete tie najširšie možnosti voľby ako a kedy platiť.“



Mastercard v tomto projekte spolupracuje predovšetkým so spoločnosťami Evolve Bank & Trust, popredným poskytovateľom blockchainovej infraštruktúry, Paxos Trust Company, regulovanou platformou vydávajúcou stablecoin kryptomenu USDC a Circle, globálnou firmou v oblasti finančných technológií, ktorá stojí za kryptomenou USD Coin (USDC) viazanou na americký dolár. Na rozširovaní súčasného programu Crypto Card Program spoločnosti Mastercard sa podieľa celý rad ďalších partnerov. V súčasnosti prebiehajú napríklad rokovania o vydávaní platobných kariet s bankami Evolve Bank & Trust a Metropolitan Commercial Bank, o poskytovaní technológií pre krypto-peňaženky so spoločnosťami Uphold a BitPay a o podpore pre procesy spracovania a riadenia tohto programu so spoločnosťami i2c Inc., Apto Payments a Galileo Financial Technologies®.



V rámci rozšíreného programu Crypto Card Program budú spoločnosti Paxos a Circle poskytovať svoje platformy k prevodom kryptomien na zákonné platidlá. Prevod bude prebiehať cez tzv. stablecoiny, teda kryptomeny viazané na tradičné meny, ktoré poskytujú potrebnú cenovú stabilitu a sú kryté rezervnými fondmi. Zjednodušenie celého procesu umožní ďalším bankám a kryptospoločnostiam, aby pre svojich klientov rozšírili možnosti platenia o populárne kryptomeny. „Spoločnosť Paxos vytvára technológie, na ktorých bude stáť otvorená digitálna ekonomika. Naše stablecoiny sú dôveryhodné, regulované a vždy kryté jedna k jednej s americkým dolárom. Zabezpečujeme bezprostredné vysporiadanie transakcií 24 hodín denne, 365 dní v roku. Partnerstvom so spoločnosťou Mastercard dokážeme výhody kryptomien a blockchainu prinášať do bežného života spotrebiteľov na celom svete,“ uviedol Charles Cascarilla, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Paxos.