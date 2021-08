Pred rekonštrukciou si treba preveriť ceny stavebných materiálov

dnes 9:01 -

Pred pustením sa do rekonštrukcie bytu či domu si treba stanoviť rozpočet rekonštrukcie, a to na základe vopred preverených cien stavebných materiálov. Upozornila na to riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová. Následne odporúča stanovený rozpočet ešte zvýšiť zhruba o pätinu, keďže sa často stáva, že sa rekonštrukcia predraží, lebo počas prác vzniknú ďalšie neplánované výdavky, s ktorými človek na začiatku nepočítal.

Možností, ako takúto rekonštrukciu financovať, je niekoľko. Podľa odborníčky je najrýchlejšou možnosťou požiadať banku o spotrebný úver, avšak pri vyšších sumách to nemusí byť najvýhodnejšie riešenie. "Pôžičku dnes v banke klient dostane aj na počkanie, a to až do výšky 35.000 eur. Väčšinou k tomu okrem občianskeho preukazu nepotrebuje žiadne papiere, bločky ani špeciálne doklady," poznamenala Šablová. Upozornila však, že na spotrebnom úvere človek zbytočne veľa preplatí na úrokoch.

Odporúča preto už pri úpravách nad 5000 eur vziať si účelovú hypotéku na rekonštrukciu. "Pri priemerných úrokových sadzbách na hypotékach, ktoré sa hýbu okolo jedného percenta, môže človek získať lacnejší úver s možnosťou dlhšej splatnosti," radí odborníčka. Ušetrenú sumu potom môže investovať a ak sa neskôr rozhodne, že už hypotéku nechce splácať, môže ju z nasporených peňazí splatiť skôr.

Treťou možnosťou je podľa odborníčky úver zo stavebnej sporiteľne. Dá sa tam získať nižší úrok ako pri spotrebnom úvere, avšak dokladovanie je komplikovanejšie. "Musí totiž vydokladovať každé euro vo forme bločkov a faktúr, čo nemusí každému vyhovovať," podotkla Šablová. Mnohí napríklad uprednostnia nákup bez dokladu, ak vedia materiál zohnať lacnejšie.

"Samozrejme, najrýchlejšie a najlacnejšie je použiť aj na rekonštrukciu vlastné finančné zdroje, ktoré si človek vopred nasporil. No nie každý má po ruke pár tisíc eur, ktoré si môže vybrať z účtu," dodala Šablová. Odborníčka zároveň radí neminúť si celú svoju finančnú rezervu na rekonštrukciu. Tá by totiž lepšie poslúžila na neočakávané situácie, ktoré priniesla napríklad aj pandémia nového koronavírusu.