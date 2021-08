Nulové emisie: Nórsko sa ťažby ropy a plynu nevzdá

Zdroj: OilPrice.com

Foto:getty images

dnes 16:57 -

Nórsko, krajina s najvyšším podielom predaja nových elektrických vozidiel na svete sa nevzdáva ani jedného zo svojich kľúčových odvetví. Ropný a plynárenský sektor je významným zamestnávateľom a kľúčovým prispievateľom do takzvaného ropného fondu, najväčšieho štátneho investičného fondu na svete s aktívami vo výške 1,3 bilióna USD a držbou 1,4 percenta všetkých svetových spoločností kótovaných na burze.



Nórska vláda verí, že priemysel by mohol znížiť emisie a dosiahnuť čistú nulu pri prevádzke, pričom by zároveň zaistil nový vývoj na podporu miestneho dodávateľského reťazca a zamestnanosti. Nórsko taktiež vo veľkom stavia na technológiu využívania vetra a zachytávania CO2, a to aj so silnou finančnou podporou vlády aby splnilo svoj záväzok podľa Parížskej dohody, ale domnieva sa, že odvetvie ropy a zemného plynu bude aj naďalej hrať hlavnú úlohu pri vytváraní dlhodobých pracovných miest, perspektívach hospodárskeho rastu a hodnoty pre krajinu, uviedla vláda v Bielej knihe minulý mesiac.



Nórsko je tak ďalšou krajinou produkujúcou ropu, ktorá uviedla, že neprestane investovať do ropy a zemného plynu. IEA v májovej správe naznačila, že svet nebude potrebovať nové investície do fosílnych palív, ak chce dosiahnuť čistú nulu v roku 2050. K správe IEA sa vyjadrila aj Nórska asociácia ropy a zemného plynu s tým, že „nezdieľa predpoklad, že by samotní členovia Opecu mali v perspektíve do roku 2050 dodávať viac ako polovicu produkcie ropy a plynu na svetovom trhu. Ak dopyt neklesne tak rýchlo, ako to vo svojom scenári predpokladá IEA, a súčasne dôjde k zadrhnutiu strany ponuky, mohlo by byť ohrozené globálne zásobovanie energiou a viesť k veľmi vysokým cenám energie.“



Prieskumné činnosti pokračovali v prvej polovici roka 2021, od januára do júna sa uskutočnilo osem objavov v rozvinutých oblastiach blízko existujúcej infraštruktúry, čo by mohlo umožniť nákladovo efektívny vývoj nových objavov, uviedlo Norwegian Petroleum Directorate. „Prieskum má obrovský význam pre vytváranie dlhodobých hodnôt. Pridanie zdrojov ropy a zemného plynu z nových objavov, ako sme doteraz boli svedkami tohto roku, je nevyhnutné na zabránenie prudkého poklesu činnosti ropného priemyslu po roku 2030. Bez nových objavov by produkcia mohla v roku 2040 klesnúť o viac ako 70 percent oproti roku 2020 “, povedal Torgeir Stordal, riaditeľ technológií v NPD.



V Nórsku existuje až 50 projektov zameraných na investičné rozhodnutia do konca roku 2022, uviedla NPD. Odhadované investície na tieto plánované projekty sa pohybujú okolo 43 miliárd USD, odhaduje NPD. „Tieto projekty by boli s najväčšou pravdepodobnosťou realizované, ale novela zákona o dani z ropy pravdepodobne viedla k určitému zrýchleniu niektorých projektov."



Bez ohľadu na rastúce výzvy bude Nórsko držať ťažbu ropy a plynu v centre svojho hospodárskeho záujmu, Vláda a zástupcovia odvetvia sa domnievajú, že znižovanie emisií a produkcia ropy sa navzájom nevylučujú.