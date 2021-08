SaS nesúhlasí so zvýšením odvodov, s ktorým počíta dôchodková reforma

Zdroj: TASR foto: TASR/Martin Baumann

dnes 15:46

"Kolegovia na ministerstve práce sa zrejme rozhodli strihnúť si toto leto v štýle jednostrannosti. Najprv na pripomienkovanie predložili zákon o sociálnej ekonomike, v ktorom navrhujú bizarnú úpravu rodinného podnikania, s ktorou - ani pri najlepšej vôli - nemôžeme súhlasiť. Jednostranne a bez dohody s nami," napísal Oravec a dodal, že teraz zase rezort práce prichádza s návrhom na zvýšenie odvodov, s ktorým taktiež nemôžu liberáli súhlasiť. Navyše aj v tomto prípade k tomu došlo jednostranne a bez dohody.



"Nabádam ich, ale aj všetkých ostatných kompetentných, aby sa zdržali akýchkoľvek návrhov na pokútne zvyšovanie odvodov alebo daní predtým, než budeme mať ako vláda jasnú dohodu o zmenách všetkých daní a odvodov," uzavrel štátny tajomník.



Krajniak minulý štvrtok (29. 7.) na stretnutí s novinármi predstavil podrobnosti časti dôchodkovej reformy. Tú sčasti majú financovať ľudia s vyššími zárobkami. Rezort totiž navrhuje zrušiť odvodové stropy, čo sa dotkne zhruba piatich percent najbohatších ľudí v krajine. "Očakávam, že tu bude odpor voči takémuto opatreniu, ale my si myslíme, že ľudia, ktorí majú príjem 7700 eur mesačne a viac, si môžu dovoliť byť trošku solidárnejší," uviedol minister Krajniak. Ako vyčíslil štátny tajomník ministerstva Boris Ažaltovič, ide o menej než 50.000 najbohatších ľudí, ktorí by priniesli do rozpočtu 150 miliónov eur v roku 2023.



Okrem zvyšovania odvodov pre najbohatších sa SaS nepozdáva ani návrh rodičovského bonusu v takej forme, v akej ho Krajniak predstavil. Pre TASR to uviedol poslanec za SaS Peter Cmorej. Rodičovský bonus spočíva v tom, že každé pracujúce dieťa by mohlo svojim rodičom prispievať na dôchodok piatimi percentami zo svojho vymeriavacieho základu spred dvoch rokov, pričom by sa to delilo na polovicu - 2,5 % matke a 2,5 % otcovi. "Rodičovský bonus síce pomôže a zvýhodní tých rodičov, ktorí majú úspešné deti, ale mnohých zároveň poškodí," poznamenal Cmorej s tým, že v nevýhode by boli rodičia, ktorých dieťa zomrelo alebo je postihnuté. Takisto by podľa neho bolo nespravodlivé, keby dve rovnaké rodiny dostávali rozličné dôchodky na základe toho, že dieťa z jednej rodiny pracuje v korporáte a zarába viac než dieťa z druhej rodiny, ktoré vykonáva nejakú prácu prospešnú verejnosti, ako je učiteľ či zdravotná sestra.