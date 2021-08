M. Krajniak sa chystá zvýšiť podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

dnes 13:46 -

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) chce viac podporiť náhradné rodiny, a to špeciálne tie, ktoré sa napriek náročnej starostlivosti rozhodnú starať sa o väčšie súrodenecké skupiny detí alebo o deti so zdravotným znevýhodnením. Vyplýva to z predbežnej informácie o chystanej novele zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ktorá je zverejnená na portáli Slov-lex.sk. Rezort práce odhaduje začatie medzirezortného pripomienkového konania na október tohto roka.

Ministerstvo práce chce takýmto spôsobom zvýšiť záujem o náhradnú starostlivosť súrodencov či postihnutých detí. Upraviť by sa mal opakovaný príspevok náhradným rodičom, ale rezort načrtol aj víziu rozšíriť jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Ten by mohol byť poskytovaný aj opakovane pri rôznych mimoriadnych životných situáciách. Rezort tým chce docieliť aj vytvorenie predpokladov na podporu vzdelávania náhradných rodičov s cieľom zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti deťmi v náhradnej starostlivosti.

"Poskytovanie príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti prešlo v minulosti niekoľkými zmenami, avšak dlhodobá prax poukázala na to, že je potrebné zvýšiť podporu náhradných rodín, ktoré sa rozhodli starať sa o väčšie súrodenecké skupiny alebo o deti s ťažkým zdravotným postihnutím," komentoval rezort v materiáli a dodal, že v súčasnosti je možné žiadať jednorazový príspevok len pri zverení dieťaťa, avšak v prípade, že rodine vzniknú na dieťa zvýšené výdavky, sa už o finančnú podporu štátu žiadať nedá.