MIRRI vyčlenilo na digitálne vzdelávanie seniorov skoro milión eur

dnes 12:01 -

Zlepšiť digitálne zručnosti seniorov a znevýhodnených skupín má nový národný projekt, ktorý vytvorilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR. Vyčlenili na to takmer milión eur. Informoval o tom v pondelok tlačový odbor MIRRI.

"Seniori, ako aj mnohí zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov veľakrát nedisponujú v súčasnosti potrebnými digitálnymi zručnosťami. To môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu a problémom, nájsť si lepšie kvalifikovanú prácu," argumentoval rezort dôvod vzniku projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe. Cieľom projektu je vytvoriť testovací a vzdelávací IT systém, ktorý prispeje k výraznému zlepšeniu digitálnych zručností.

V rámci národného projektu vznikne prostredie na on-line dištančné vzdelávanie aj elektronické testovanie. Celý systém by mal byť po jeho finálnom otestovaní spustený do roku 2023 a dostupný bude celoročne, sedem dní v týždni. Nasadený bude vo vládnom cloude.

"Samotný pilotný projekt tak vyplní súčasnú medzeru vo vzdelávaní dospelých v oblasti digitálnych zručností, keďže na Slovensku zatiaľ neexistuje systémový prístup vzdelávania tohto typu financovaný z verejných zdrojov," dodal rezort.

Vzdelávanie, testovanie a samotné zvyšovanie digitálnych zručností sa dotkne približne 1,5 milióna ľudí z radov zamestnancov verejnej správy nad 55 rokov, invalidných a starobných dôchodcov, ktorí nepatria do skupiny seniorov, teda vo veku do 65 rokov a majú priznaný invalidný alebo starobný dôchodok, seniorov vo veku nad 65 rokov a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

"Vzorom je pre nás veľmi známy IT Fitness Test, ktorý si postupne obľúbili státisíce ľudí najmä mladších vekových skupín," podotkla šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

MIRRI popri digitálnej koalícii komunikuje aj napríklad s Jednotou dôchodcov Slovenska, Združením kresťanských seniorov či so Združením miest a obcí Slovenska. "K tvorbe IT systému budú prizvaní odborníci na IT a vzdelávanie," dodal rezort.

Ministerstvo dodalo, že podľa monitoringu Európskej komisie v roku 2019 iba 16 % obyvateľov vo veku 55 - 74 rokov disponovalo minimálne základnými digitálnymi zručnosťami, vyššie digitálne zručnosti malo šesť percent obyvateľov. Medzi najčastejšie prekážky, prečo sa nezúčastňujú na ďalšom rozvoji, seniori uvádzajú finančnú a časovú náročnosť, nedostatok motivácie, náročnosť vzdelávania, nízku informovanosť, ale aj neefektívnosť.