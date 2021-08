Shrinkflation: Keď cena zostáva, ale tovar mizne 

Zdroj: The Mises Institute

dnes 0:08 -

Termín shrinkflation, zložený z dvoch samostatných slov: shrink - zmenšenie a inflation - inflácia, je pripisovaný britskej ekonómke Pippe Malmgrenovej a označuje zmenšujúcu sa hmotnosť produktov, pričom cena za kus zostáva rovnaká. Toto je v skutočnosti ďalšia forma inflácie, pretože jednotková cena tovaru sa zvyšuje, keď sa výrobky zmenšujú. Zmenšovanie je však zložitejšie, pretože väčšina spotrebiteľov si to nevšimne, ide však o proces, ktorý sa využíva čoraz viac. Počas pandémia sa k tomu firmy uchýlili, a to najmä v prvej polovici roku 2021, z dôvodu, že sa snažia dobehnúť rastúce výrobné náklady. Shrinkflation je dnes pojem natoľko rozšírený, že má aj vlastnú stránku na sociálnej sieti Reddit.



Mnohí sa sťažujú na firmy, ktoré sa uchyľujú k zmenšovaniu tovaru, neraz v obale pôvodnej veľkosti. Považujú to za zákerný spôsob zvýšenia cien. Pritom si ale mnoho kritikov neuvedomuje, že firmám neostáva nič iné, ako ceny zvýšiť. Každý, kto sleduje vývoj cien v prvej polovici roku 2021, vie, že sa zvyšuje nielen cena spotrebného tovaru, ale rastie aj cena výroby, zdraželi vstupy použité pri výrobe tovaru, ktorý konzumujeme, vrátane pracovnej sily. V dôsledku toho sa firmy obávajú o udržanie si svojich ziskových marží a uchýlia sa k zvýšeniu cien, alebo zmenšeniu veľkosti alebo hmotnosti svojich výrobkov.



Infláciou ekonómovia označujú zvýšenie všeobecnej cenovej hladiny, čo znamená, že ceny v priemere rastú. Merajú ju na základe sledovaného koša tovarov a služieb a vytvárania indexu spotrebiteľských cien. Ale ako merať shrinkflation? Pomocou hmotnosti výrobkov a výsledky porovnať s infláciou. Takéto porovnanie by potom mohol ukázať, nakoľko je súčasná miera inflácie meraná CPI podhodnotená, alebo prehodnotená.







Zámerné zmenšovanie tovaru je v skutočnosti formou inflácie. Mnohí vinia z rastu inflácie nedostatok a narušenia dodávateľského reťazca. To je však len časť celkového obrazu. Dvaja hlavní kandidáti na obvinenie sú centrálna banka a vláda. Centrálna vytlačí obrovské množstvo peňazí, a to je v skutočnosti príčinou rastu inflácie. To je cenová inflácia. Vo všeobecnosti platí, že čím viac peňazí sa vytlačí, pričom ostatné položky zostanú rovnaké, tým väčšiu infláciu dostaneme. A potom je tu vláda a jej rekordné míňanie peňazí. Ak začnete rozdávať peniaze, povedie to k zvýšeniu dopytu nad rámec toho, čo by bolo za „normálnych“ okolností počas pandémie. Maloobchodné tržby rýchlo rástli po poklese z predchádzajúceho obdobia. Vládne výdavky sa stali témou, ktorá znepokojuje aj bežných ekonómov, hovoria o prehrievaní ekonomiky.



Napokon, aj keď za narušením dodávateľského reťazca je koronavírus, terba si uvedomiť, že hlavným dôvodom týchto nedostatkov v dodávateľskom reťazci sú blokovania zavedené vládami. Problém s výlukami bol v tom, že úplne ignorovali analýzu nákladov a výnosov a svojvoľne určovali, čo predstavuje zásadný predmet podnikania a čo nie. Zákony ekonomiky je možné ignorovať, ale nie ich dôsledky. A my teraz trpíme dôsledkami týchto svojvoľných blokovaní.



Asi najzásadnejšia otázka dnes znie, ako dlho vydrží súčasný rast inflácie či zmenšovanie sa tovarov. Podľa centrálnych bánk ide o prechodný jav, ale mnohí sa na základe dostupných údajov obávajú, že to tak nemusí byť. Preto so všetkými vytlačenými peniazmi, či už v rámci kvantitatívneho uvoľňovania, alebo v boji proti pandémii, a pokračujúcim tlačením ďalších, spoločne so zvýšenými výdavkami vlád, môže dôjsť k tomu, že v najbližších niekoľkých rokoch uvidíme ešte výraznejší rast inflácie. Či sa to stane alebo nie, sa ešte len uvidí, ale jedna vec je istá: zmenšovanie veľkosti a hmotnosti produktov tu zostane a bude sa len zhoršovať ao budú inflačné tlaky aj naďalej rásť.