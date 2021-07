Zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom na zrušenie odvodových stropov

dnes 15:16 -

Klub 500, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) a Asociácia zamestnávateľských zväzov (AZZ) nesúhlasia s návrhom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na zrušenie stropov na platenie sociálnych odvodov.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) vo štvrtok (29. 7.) na stretnutí s novinármi predstavil podrobnosti časti dôchodkovej reformy. Tú sčasti majú financovať ľudia s vyššími zárobkami. Rezort totiž navrhuje zrušiť odvodové stropy, čo sa dotkne zhruba piatich percent najbohatších ľudí v krajine. "Očakávam, že tu bude odpor voči takémuto opatreniu, ale my si myslíme, že ľudia, ktorí majú príjem 7700 eur mesačne a viac, si môžu dovoliť byť trošku solidárnejší," uviedol minister. Ako vyčíslil štátny tajomník ministerstva Boris Ažaltovič, ide o menej než 50.000 najbohatších ľudí, ktorí by priniesli do rozpočtu 150 miliónov eur v roku 2023.

APZD vníma tento návrh negatívne a nesúhlasí s ním. Zrušenie stropu sa podľa generálneho sekretára APZD Andreja Lasza dotkne vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sú za svoje vedomosti a zručnosti právom adekvátne ohodnotení. "Náš trh práce a naša ekonomika takýchto ľudí potrebuje a už dnes nám vo veľkom odchádzajú do zahraničia. Mali by sme robiť všetko preto, aby sme ich udržali doma. Obávame sa, že zrušenie stropu spôsobí presný opak," uviedol Laszo.

Klub 500 je sklamaný, že napriek plánom na znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia deklarovaným v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky navrhuje ministerstvo práce jeho zvyšovanie. "Toto zvýšenie bude mať priame negatívne následky na mzdy kvalifikovaných zamestnancov a povedie k obmedzeniu investícií s vyššou pridanou hodnotou," povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Klub zároveň žiada, aby ministerstvo práce stiahlo uvedený návrh. V prípade schválenia návrhu bude združenie iniciovať podanie na Ústavnom súde SR.

Združenie konštatuje, že predložené návrhy zvyšujú vysoké odvodové zaťaženie práce, ktoré presahuje priemer krajín Európskej únie. "Sme presvedčení, že prioritou súčasnej vlády by malo byť zvyšovanie konkurencieschopnosti našej krajiny a nie hádzanie ďalších polien pod nohy tým, ktorí pracovné miesta vytvárajú. Taktiež je z pohľadu Klubu 500 potrebné, aby sa ťažisko konsolidačného úsilia, ktoré podporujeme, konečne prenieslo na stranu verejných výdavkov," uviedlo združenie v stanovisku.

Podľa AZZ súčasné nastavenie daňovo-odvodového systému brzdí ekonomický rast. "Sme toho názoru, že podnikateľov a živnostníkov by mal systém motivovať k vytváraniu pracovných miest a k investíciám, čím by podporoval ekonomický rast a rozvoj spoločnosti. Od akéhokoľvek zvýšenia daňového či odvodového zaťaženia podnikatelia očakávajú aj adekvátnu protihodnotu. O to viac, práve v čase prebiehajúcej koronakrízy, treba pristupovať k takýmto návrhom veľmi citlivo," dodala hovorkyňa AZZ Miriam Filová.