Ďalší zákaz pre Binance: Kryptoburza sa stiahne z derivátových produktov v Európe

S okamžitou platnosťou by klienti Binance v Nemecku, Taliansku a Holandsku neboli schopní otvoriť si nové futures účty alebo by stratili prístup k derivátovým produktom, uviedla burza vo vyhlásení na svojej webovej stránke.



Čoraz väčšie obavy o ochranu spotrebiteľa a úroveň kontrol v boji proti praniu špinavých peňazí, nútia regulačné orgány na celom svete, vrátane Británie, Nemecka, Hongkongu a Talianska, v ostatných týždňoch zvýšiť tlak na Binance, jednu z najväčších svetových búrz podľa objemu obchodovania.



„Európsky región je pre Binance veľmi dôležitým trhom a podniká proaktívne kroky smerom k harmonizácii kryptonariadení, čo je pozitívnym znamením pre celé odvetvie," uviedla burza na Twitteri. „Chápeme, že mnohé regulačné orgány na miestnej úrovni môžu mať svoje vlastné stanoviská ku kryptomenám, a vítame príležitosť zapojiť sa do konštruktívneho dialógu o miestnych požiadavkách."



Používatelia v týchto troch krajinách budú mať od dátumu, ktorý bude oznámený neskôr, 90 dní na zatvorenie akýchkoľvek otvorených pozícií derivátov, vyhlásila Binance. Nemecký regulačný orgán BaFin sa k tomuto kroku odmietol vyjadriť.



Opustenie trhu s derivátmi v Európe je najnovšou reakciou špecifických krypto produktov po rastúcom regulačnom tlaku. Malajzijský regulačný úrad pre cenné papiere sa stal posledným strážcom, ktorý sa v piatok zameral na Binancea a burzu pokarhal za nelegálne prevádzkovanie digitálnej burzy v krajine.

Oficiálne nie je obchod s derivátmi Binance v Európe vyčíslený, ale podľa odhadov britskej CryptoCompare z júna tohto roka, ide o najväčšiu burzu derivátov s objemom 1,7 bilióna USD, čo predstavuje pokles približne o 30 % oproti predchádzajúcemu mesiacu.



Generálny riaditeľ Binance, Changpeng Zhao, tento týždeň povedal, že chce zlepšiť vzťahy s regulačnými orgánmi, a dodal, že burza sa bude usilovať o získanie schválenia a zriadenie regionálnych ústredí.



Binance ešte v pondelok oznámila, že prestane ponúkať obchodovanie s maržami kryptomien zahŕňajúce austrálsky dolár, euro a libru.

Začiatkom tohto mesiaca uviedla, že prestala predávať digitálne tokeny spojené s akciami po tom, ako regulačné orgány zakročili proti ponukám "akciových tokenov" platformy na burze kryptomien.



Bitcoin v piatok ráno stratil 3,4 %, jeho cena spadla na 38 674 USD.



Účastníci trhu uviedli, že tento krok môže prispieť k širším obavám o budúcnosť obchodovania s derivátmi kryptomien pre retailových hráčov. „Obrovské množstvo peňazí prúdi na kryptotrhu výlučne kvôli existencii a dostupnosti takýchto produktov," povedal Joseph Edwards z Enigma Securities, makléra kryptomien v Londýne. „Binance v posledných rokoch získala veľkú časť trhu s derivátmi, ak tento segment opustí, trh sa prepadne a strednodobý vplyv pravdepodobne nebude pozitívny," dodal.