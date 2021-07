Americká ekonomika v 2. štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 6,5 %

dnes 16:16 -

Americká ekonomika v 2. štvrťroku 2021 medzikvartálne výrazne vzrástla o 6,5 %. Napriek tomu tento výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že sa jej výkon zvýši o 8,5 %. Ukázal to vo štvrtok predbežný odhad ministerstva obchodu.

Na porovnanie, v prvých troch mesiacoch 2021 sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov zvýšil o 6,3 %.

Motorom rastu HDP v 2. štvrťroku bolo zvýšenie spotrebiteľských výdavkov, fixných investícií do nebytových priestorov, vývozu a výdavkov štátu a samospráv. Presnejšie, spotrebiteľské výdavky v období apríl-jún stúpli o 11,8 % po zvýšení o 11,4 % v prvých troch mesiacoch.

Na druhej strane pokles súkromných investícií do zásob, fixných investícií do bývania a výdavkov federálnej vlády spolu s rastom cien a importu negatívne ovplyvnili HDP.

„Dobrou správou je, že ekonomika už prekonala svoju úroveň pred pandémiou,“ povedal Paul Ashworth, hlavný ekonóm spoločnosti Capital Economics.

„Ale so znižovaním fiškálnych stimulov, rastúcimi cenami, ktoré oslabujú kúpnu silu, variantom delta nového koronavírusu na juhu USA, s problémami v dodávateľských reťazcoch a nižšou mierou úspor, ako sme si mysleli, očakávame, že medziročný rast HDP sa v druhej polovici roka spomalí na 3,5 %,“ dodal.

Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, predpovedá, že ekonomika USA za celý rok 2021 vzrastie o 7 % a v roku 2022 o 3,3 %. To by bol jej najsilnejší rast od roku 1984. A znamenalo by to prudký zvrat oproti minuloročnému poklesu ekonomiky o 3,5 %, najhoršiemu za 74 rokov, v dôsledku pandémie.

Ministerstvo informovalo tiež, že tzv. jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahŕňajú nestále ceny potravín a energií, sa v 2. štvrťroku zvýšili o 6,1 % po náraste o 2,7 % v 1. štvrťroku.