Ekonómovia zlepšili odhad tohtoročného rastu ekonomiky

dnes 9:46 -

Globálna ekonomika by mala v tomto a budúcom roku rásť výrazným tempom, napriek tomu, že nové varianty koronavírusu predstavujú pre vývoj hospodárstva určité riziko. Uviedli to ekonómovia v najnovšom prieskume agentúry Reuters, ktorí v ňom mierne zlepšili prognózu vývoja ekonomiky.

Ako uviedla agentúra Reuters, takmer 500 ekonómov odhaduje, že svetová ekonomika vzrastie v tomto roku v priemere o 6 %, čo by znamenalo najrýchlejšie tempo rastu takmer za polstoročie. V budúcom roku rast dosiahne 4,5 %. Oproti predchádzajúcej aprílovej prognóze to v obidvoch prípadoch predstavuje mierne zlepšenie, keď v danom období ekonómovia predpokladali tohtoročný rast globálnej ekonomiky na úrovni 5,9 %, respektíve 4,4 %.

Stále však poukazujú na pandémiu, ktorú svet ani zďaleka nemá za sebou. Až 80 % z vyše 200 oslovených ekonómov uviedlo, že za najväčšie riziko považujú šírenie nových variantov koronavírusu. "Rast počtu prípadov infikovaných delta variantom nového koronavírusu považujeme za mierny protivietor pre rast svetovej ekonomiky," povedal Ethan Harris z Bank of America Securities. Ako sa situácia bude vyvíjať, však ukážu ďalšie ekonomické údaje.

Čo sa týka súčasnej vysokej inflácie, vyše 70 % ekonómov z 209 oslovených uviedlo, že podľa nich ide o dočasný jav. Viacerí ekonómovia očakávajú, že americká centrálna banka ukončí svoj program nákupu dlhopisov do konca budúceho roka a v porovnaní s predchádzajúcim odhadom sa zvýšil počet ekonómov, ktorí počítajú so zvýšením úrokových sadzieb na budúci rok. V prípade Európskej centrálnej banky (ECB) ekonómovia počítajú s tým, že svoj protipandemický program nákupu aktív PEPP začne utlmovať po septembrovej schôdzke, pričom by ho mala ukončiť do konca marca.

Za kľúčové považujú ekonómovia urýchlenie procesu očkovania. "Vakcinácia je rozhodujúca," povedal ekonóm z banky Morgan Stanley Vishwanath Tirupattur, podľa ktorého vysoké riziko pretrváva práve v krajinách s nízkou mierou zaočkovanosti, najmä v južnej a juhovýchodnej Ázii, ďalej Afrike, ale aj niektorých ďalších rozvíjajúcich sa ekonomikách.