Rakúsko je proti návrhu na limit pre platby firiem v hotovosti v rámci EÚ

Rakúsky minister financií Gernot Blümel v pondelok vyjadril nesúhlas s plánmi Európskej únie (EÚ) na stanovenie hornej hranice 10.000 eur pre platby firiem v hotovosti v rámci boja proti praniu špinavých peňazí v bloku.

„Hotovosť je v Rakúsku citlivou témou,“ povedal Blümel počas videokonferencie so svojimi partnermi z Únie počas diskusie o návrhoch, ktoré minulý týždeň predložila Európska komisia.

Zatiaľ čo Viedeň privítala ďalšie prvky plánu, ako je napríklad zriadenie špecializovanej agentúry proti praniu špinavých peňazí a prísnejšiu reguláciu kryptomien, Blümel poznamenal, že mnohí Rakúšania považujú hotovosť za základ pre bezpečnosť a slobodu.

Exekutíva EÚ odhaduje, že pranie špinavých peňazí pripraví blok ročne o približne 1 % jeho hrubého domáceho produktu (HDP). A je presvedčená, že s nápravou by jej mohol pomôcť hotovostný strop pre profesionálne transakcie. Na súkromné transakcie, ako je napríklad predaj automobilu medzi dvoma osobami, by sa to nevzťahovalo.

Väčšina krajín EÚ má pritom zavedené ešte prísnejšie limity, v Grécku je to napríklad 500 eur. Na druhej strane niektoré štáty, ako sú Nemecko, Rakúsko, Luxembursko a Cyprus, podobný limit nemajú vôbec alebo ho majú nižší.

Zástupca Berlína na pondelňajšom stretnutí neriešil hotovostný limit počas rokovania. Návrhy Komisie musia pritom schváliť všetky členské štáty bloku aj Európsky parlament.