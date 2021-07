Zamestnávatelia vítajú zmeny v novele zákona o ochrane verejného zdravia

včera 12:31 -

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú zmeny v novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v nedeľu (25. 7.) schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Ako ďalej informoval tajomník RÚZ Martin Hošták, pri tvorbe a prijímaní protiepidemických opatrení bude môcť, po novom, Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zohľadňovať aj údaje z digitálneho COVID preukazu. Ak sa začne epidemická situácia na Slovensku opätovne zhoršovať, nemusí ÚVZ už ihneď plošne zatvárať prevádzky.

Hošták pripomenul, že vstup do prevádzok môžu úrady po novom povoliť ľuďom, ktorí sa preukážu potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19, či negatívnym výsledkom testu, a to aj v prípade, že sa epidemická situácia začne opätovne zhoršovať.

Firmy vnímajú podľa neho tento krok pozitívne a veria, že vláda sa poučila z chýb z minulosti a vníma rozsiahle škody, ktoré pandémia a s ňou súvisiace niekoľkomesačné zatvorenie prevádzok zanechalo.

"Zdravie ľudí je prvoradé – na tom sa zhodneme zrejme všetci, vrátane občanov, vlády a podnikateľov. Zamestnávatelia sú, rovnako ako počas prvej a druhej vlny, pripravení so štátom plne spolupracovať. Dva roky ´života´ s pandémiou však dokázali, že len jedno ´univerzálne riešenie´ nie je ani patent na všetko, a ani osvedčená záruka úspechu. Odborníci a vláda by preto pri prijímaní protiepidemických opatrení mali brať do úvahy aj individuálne faktory, ako je práve vakcinácia, vývoj epidemickej situácie v danom regióne a podobne. Túto možnosť už majú, verím preto, že ju aj skutočne uplatnia," dodal prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga. Štát by mal podľa neho byť schopný na vývoj pandémie pružne reagovať.