Deficit Vatikánu sa v dôsledku pandémie zvýšil šesťnásobne

dnes 11:46 -

Pandémia nového koronavírusu zasiahla aj Vatikán. Deficit Svätej stolice vlani dosiahol 66,3 milióna eur, v roku 2019 išlo o 11,1 milióna eur. "Konečný výsledok s deficitom 66,3 milióna eur bol o niečo lepší než očakávaný najlepší možný scenár a rozhodne lepší, než sme predpovedali v revidovanom rozpočte v marci. Dobrou správou je, že vďaka úsiliu sú výsledky veľmi blízko normálneho roka," povedal minister hospodárstva Juan Antonio Guerrero Alves pre portál Vatican News.

Riadny deficit dosiahol 64,8 milióna eur, čiže bol o 14,4 milióna eur nižší než v roku 2019 (79,2 milióna eur). Podľa agentúry APA výrazný prepad o 51,8 milióna eur zaznamenala návratnosť finančných investícií. Aj v prípade darov veriacich sa rozšíril rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Kým vlani prišlo z celého sveta 44 miliónov eur, výdavky dosiahli 62 miliónov eur, z čoho 12 miliónov eur smerovalo priamo do projektov v chudobných krajinách. Celkové príjmy Vatikánu vlani medziročne klesli o 19 % na 58,5 milióna eur, čo súvisí najmä s menším počtom návštevníkov a globálnou ekonomickou situáciou.

Minister zároveň zdôraznil, že uvedené čísla sa týkajú výlučne Svätej stolice. Štát Vatikán, banka Istituto per le Opere di Religione (IOR) a celý rad ďalších inštitúcií, napríklad vatikánske nadácie, nemocnice či dôchodkové a zdravotné fondy, majú vlastné bilancie. "Ak by sme všetky tieto inštitúcie zhrnuli, bol by celkový obraz o niečo horší - súčasný účtovný deficit zaťaží Svätú stolicu nasledujúcich 100 rokov," dodal Jezuita. Podľa jeho slov inštitúcie Svätej stolice nie sú orientované na zisk a mnohé poskytujú služby, ktoré nie sú plne financované.