Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 29. týždni 2021:Frankfurt nad Mohanom 19. júla - Nemecká ekonomika sa na jar odrazila odo dna, kam ju stiahla koronakríza, a výrazne sa oživila. "Výkon nemeckej ekonomiky sa v 2. kvartáli 2021 opäť výrazne zvýšil," uviedla Bundesbank vo svojej mesačnej správe zverejnenej v pondelok. Podľa centrálnej banky ekonomika dobehla pokles z 1. štvrťroka spôsobený predovšetkým opätovným sprísnením protipandemických reštrikcií.Washington 21. júla - Medzinárodný menový fond (MMF) naďalej počíta s tým, že rast svetovej ekonomiky dosiahne v tomto roku 6 %, uviedla v stredu šéfka fondu Kristalina Georgievová. Ako však dodala, v porovnaní s predchádzajúcim odhadom spred troch mesiacov budú niektoré ekonomiky rásť rýchlejšie, iné svoj rast v porovnaní s pôvodnou prognózou spomalia. MMF už v apríli predpokladal, že rast svetovej ekonomiky dosiahne 6 %. Na túto úroveň zlepšil odhad z predchádzajúcej januárovej prognózy, podľa ktorej mala ekonomika tento rok vzrásť o 5,5 %. Bol by to najrýchlejší rast globálnej ekonomiky od 70. rokov minulého storočia.Washington 21. júla - Spojené štáty a Nemecko dosiahli v stredu dohodu, ktorá umožní dokončenie plynovodu Nord Stream 2 do Európy bez toho, aby Nemecko či Rusko čelili novým americkým sankciám. Výmenou za to USA a Nemecko urobia voči Ukrajine a Poľsku určité ústupky. Dohoda má vyriešiť obavy USA a krajín strednej a východnej Európy v súvislosti s možnými následkami výstavby tohto plynovodu.Frankfurt nad Mohanom 22. júla - Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaniami vo štvrtok potvrdila výrazne stimulačné nastavenie menovej politiky, keď ponechala úrokové sadzby na rekordnom minime a nezmenila parametre núdzového pandemického programu nákupov aktív. Rada guvernérov na svojom prvom zasadnutí po schválení novej stratégie mierne upravila smerovanie očakávaní, aby podporovalo jej nový symetrický inflačný cieľ nastavený na 2 %. ECB ponechala kľúčovú sadzbu na nule, depozitnú sadzbu na -0,50 percenta a sadzbu na jednodňové refinančné operácie na 0,25 percenta.Washington 22. júla - Zotavovanie trhu práce v USA sa v minulom týždni nečakane zabrzdilo. Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa prekvapivo zvýšil. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni skončenom 17. júla stúpol o 51.000 na 419.000 zo smerom nahor revidovaných 368.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce.Londýn 23. júla - Súkromný sektor eurozóny zrýchlil v júli rast na 21-ročné maximum. Uviedla to v piatok v rýchlom odhade spoločnosť IHS Markit. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, vzrástol v júli na 60,6 bodu z 59,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu sa tak výrazne zrýchlilo, keďže rast sektora od jeho poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Júlová hodnota je najvyššia od júla 2000.