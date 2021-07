Generálny riaditeľ Volkswagen: Marža elektrických vozidiel sa vyrovná spaľovacím za 2 až 3 roky

Zdroj: Bloomberg;CNBC

Foto: TASR/JAroslav Novák;DPA

dnes 17:43 -

Podľa Volkswagenu je tento míľnik ešte vzdialený roky, ale posúva sa bližšie. Generálny riaditeľ Herbert Diess na výročnom valnom zhromaždení spoločnosti tento týždeň uviedol, že elektromobily z tejto automobilky dosiahnu marže na rovnakej úrovni áut so spaľovacím motorom „o dva až tri roky“.



Spoločnosť tiež zverejnila, že jej prechod na elektromobily pokračuje podľa harmonogramu, pretože v prvom polroku dodala 170 939 elektrických vozidiel. Podľa agentúry Bloomberg je to dvakrát toľko vozidiel, ako spoločnosť dodala v minulom roku.



Diess tiež zdôraznil, že elektrická mobilita sa považuje za „jediný spôsob“ významného zníženia emisií CO2 v cestnej premávke v nasledujúcich 10-tich rokoch.



Spoločnosť tiež motivuje svoje predstavenstvo a riadiacich pracovníkov pre svoje „zelené“ iniciatívy: Volkswagen prijal nový systém odmeňovania predstavenstva, ktorý „zahŕňa ciele ESG“, komentoval Bloomberg.







Pripomeňme si, v marci tohto roku, spoločnosť Volkswagen deklarovala svoj úmysel stať sa kľúčovým hráčom na trhu elektromobilov, ktorá sa snaží konkurovať spoločnostiam ako Tesla. V tom čase spoločnosť stanovila plány na rozšírenie ponuky elektromobilov do roku 2030, ktoré zahŕňali zosadenie Tesly z trónu ako úradujúcej jednotky v odvetví a plány na vybudovanie šiestich „gigafactory“ s celkovou kapacitou 240 gigawatthodín ročne.



„Spoločnosť sa zameriava na dosiahnutie prevádzkovej marže medzi 7 a 8 % po roku 2021. Rok 2021 chve VW ukončiť na hornej hranici rozsahu 5 - 6,5 %. Vyššiu ziskovosť chce dosiahnuť prostredníctvom nižších nákladov, pre rok 2023 by to malo byť až 2 miliardy eur v porovnaní s rokom 2020,“ uviedla spoločnosť podľa StreetInsider.

„Toto obdobie je pravdepodobne najdôležitejšie pre celé odvetvie. V priebehu nasledujúcich 15 rokov uvidíme celkový obrat odvetvia. Elektrické autá sa dostávajú do popredia a softvér sa stáva skutočne hlavným motorom tohto odvetvia. Elektrické autá sú už dnes veľmi, veľmi konkurencieschopné a postupom času sa stávajú konkurencieschopnejšími. To nám dáva istotu, že toto je správna cesta vpred. Elektrické autá v skutočnosti ešte viac znížia náklady na individuálnu mobilitu,“ cituje Diessa CNBC.





Spoločnosť už dávnejšie zverejnila, že pracuje na „novom zjednotenom článku batérie“, ktorý má byť uvedený na trh v roku 2023. „Jedna veľkosť, ktorá vyhovuje takmer všetkým článkom, radikálne zníži náklady na batériu... až o 50 %. Nižšie ceny batérií znamenajú dostupnejšie autá, vďaka čomu sú elektrické vozidlá pre zákazníkov atraktívnejšie,“ vysvetlil Diess.