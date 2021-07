Pandémia necháva milióny ľudí bez práce. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Ekonomiky sa zotavujú, jazvy ostanú

Pandémia naďalej vrhá tieň na budúci vývoj ekonomiky. Podľa slov ECB by delta variant mohol tlmiť aktuálne krehké oživenie ekonomiky, najmä v službách. Inflácia sa síce v posledných mesiacoch zvýšila, ECB však počíta s tým, že tento jav bude prechodný. Očakáva sa, že sektor výroby bude naďalej silný. Ekonomika je na ceste k solídnemu rastu v treťom kvartáli. V eurozóne je stále zamestnaných o 3,3 milióna menej ľudí, ako tomu bolo pred pandémiou. „Očakávame, že inflácia sa v nasledujúcich mesiacoch zvýši a v budúcom roku opäť poklesne. Aktuálny nárast je ovplyvňovaný bázickými efektami a cenami energií,“ uviedla guvernérka Christine Lagardová na tlačovej konferencii po zasadnutí ECB. Cieľom centrálnej banky je udržať trvalú 2-percentnú infláciu. Inflácia musí byť dlhodobo nad touto hranicou, ak chceme uvažovať nad zvyšovaním úrokových sadzieb. Nikto nechce predčasné uťahovanie stimulov, ktoré by mohlo zadusiť krehkú obnovu ekonomiky. V rámci ekonomickej aktivity badať známky optimizmu, čo je dobrým signálom. Je však priskoro, aby sa špekulovalo nad zvyšovaním sadzieb.







Genetické inžinierstvo ako rýchlo rastúci sektor

Genetické inžinierstvo je jedným z rýchlo rastúcich sektorov. V roku 2020 bol ohodnotený na 22,7 mld. USD a do roku 2025 by malo dôjsť k dvojnásobnému nárastu na úroveň 54,4 mld. USD. Globálny sektor genetického inžinierstva by tak vykázal ročnú mieru rastu na úrovni 19 % p.a. Jedným z impulzov pre vzostup tohto odvetvia sú štátne programy a rozsiahle investície. Hlavným bodom v rámci génového inžinierstva je personalizovaná medicína, čo znamená, že liečba je pacientovi prispôsobená „na mieru“ podľa jeho genetického kódu a predispozícií. Dnes sa lieky podávajú na základe zistenia diagnózy a predpisujú sa tie, ktoré podľa klinických štúdií vykázali vysokú účinnosť. Budúcnosťou je však personalizovaná liečba. Už pri diagnostike sa bude vychádzať z osobitného genetického kódu a predispozícií, ktoré ste dostali do vienka od svojich rodičov či prarodičov. Pre pacienta sa vyberie liečba s najvyšším účinkom. Nie je vylúčené, že o jej výber a presný pomer účinných látok sa postarajú programy na báze umelej inteligencie. Rovnakým spôsobom sa pristúpi k prevencii, ak sa zistí, že máte genetickú predispozíciu na určitú chorobu. Genetické inžinierstvo v kontexte vyššie uvedených informácií môže byť z dlhodobého hľadiska zaujímavá investičná príležitosť.







Čaká nás zasadnutie Fedu

Nový týždeň prinesie zasadnutie americkej centrálnej banky - FED, ktorá bude rozhodovať o nastavení menovej politiky. Neočakáva sa zmena úrokových sadzieb ani zvýšenie stimulov. Pozornosť sa uprie na komentár guvernéra Jerome Powella k rastúcej inflácii v Spojených štátoch, ktorá presahuje 5 %. Nové ekonomické projekcie sme videli už na poslednom zasadnutí, preto by malo ísť o „povinnú jazdu“, ktorá finančné trhy zásadne neovplyvní.