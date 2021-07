Združenie vyzýva Prešov na výstavbu privádzača, v pláne rezortu nie je

dnes 17:46 -

Občianske združenie (OZ) Náš Prešov vyzýva mesto Prešov, aby sa ujalo prípravy výstavby privádzača Grófske v rámci severného obchvatu mesta na rýchlostnej ceste R4. Argumentuje tým, že tento privádzač bude pre dopravnú situáciu v meste potrebný, pričom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) aktuálne s takýmto projektom nepočíta. Primátorka Prešova Andrea Turčanová reagovala, že mesto v otázke výstavby dôležitého privádzača ešte čaká na stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Členovia OZ Náš Prešov novinárov vo štvrtok informovali, že podľa informácií, ktoré si od NDS vyžiadali, je privádzač Grófske v tzv. nulovom stave. „To znamená, že NDS ho riešiť nebude,“ uviedol za združenie Ján Benko. Konštatoval, že privádzač bol pritom zakreslený v strategickom dokumente o rozvoji dopravy mesta Prešov s tým, že bude financovaný práve NDS.

„Dali sme výzvu pre primátorku a mesto Prešov, aby začalo prípravné práce na výstavbu, lebo sa zdá, že jediný, kto môže v súčasnom stave stavať, je mesto Prešov, prípadne v spolupráci s vyšším územným celkom,“ povedal Benko. Pri financovaní vidí možnosť využitia eurofondov.

Členovia združenia sa chcú s primátorkou stretnúť a vyzvať na prípravu projektovej dokumentácie a ďalšie veci, aby druhá etapa obchvatu nebola dokončená skôr ako privádzač. Inak podľa združenia hrozí opäť zahustenie dopravy v obytných zónach a centre mesta.

Primátorka Turčanová v reakcii uviedla, že už keď sa išlo do prvej etapy výstavby, privádzač vypadol pre neodporúčacie stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze. „Cena výstavby tohto privádzača by sa mala pohybovať vo výške približne 15 miliónov eur a nemyslím si, že táto suma by mala rozhodnúť o nepostavení takého dôležitého privádzača pre mesto Prešov,“ konštatovala. Dodala, že túto tému opakovane otvárala na stretnutiach s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina), ale aj so štátnym tajomníkom rezortu Jaroslavom Kmeťom. O tejto téme s nimi komunikuje aj druhý zástupca primátorky Pavol Neupauer.

„Zatiaľ nemáme spätnú väzbu, že by sa to nepodarilo. Posledná informácia od pána ministra mne osobne bol prísľub, že dá všetko ešte raz preveriť a ak bude rozhodnuté, že ide o opodstatnenú požiadavku, tak ako tvrdíme my, Prešovčania, bude to dopracované v ďalšej etape a urobí sa to dodatočne. Nechcel totiž pre to zastavovať prípravu verejného obstarávania na druhú etapu. Zatiaľ nemáme dôvod spochybňovať slová pána ministra a čakáme na stanovisko,“ uviedla Turčanová.

Ministerstvo dopravy pre TASR následne potvrdilo, že daný privádzač momentálne nie je súčasťou plánu investičnej výstavby. „Nezatvárame však do budúcnosti pred ním dvere, predstavitelia NDS budú v najbližších dňoch rokovať so zástupcami mesta a hľadať možnosti. Dodatočné zaradenie privádzača Grófske do plánu investičnej výstavby bude však určite musieť z hľadiska efektívnosti najprv posúdiť Útvar hodnoty za peniaze,“ informoval hovorca rezortu Ivan Rudolf.