ECB nezmenila nastavenie menovej politiky

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP

dnes 15:01 -

ECB ponechala kľúčovú sadzbu na nule, depozitnú sadzbu na -0,50 percenta a sadzbu na jednodňové refinančné operácie na 0,25 percenta.

Rada guvernérov očakáva, že v rámci podpory svojho symetrického dvojpercentného inflačného cieľa a v súlade s jej menovo-politickou stratégiou hlavné úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach, alebo ešte klesnú, kým neuvidí infláciu dosiahnuť 2 % výrazne pred koncom prognózovaného horizontu a nebude očakávať, že sa na tejto úrovni stabilizuje v strednodobom horizonte. To môže znamenať, že inflácia sa na prechodný čas bude pohybovať mierne nad dvojpercentným cieľom.



ECB takisto potvrdila rámec núdzového pandemického programu nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) na 1,85 bilióna eur. Program bude pokračovať flexibilným spôsobom, kým sa podľa Rady guvernérov neskončí obdobie koronakrízy, v každom prípade však minimálne do konca marca 2022.



Rada guvernérov tiež na základe spoločného zhodnotenia podmienok financovania a inflačného výhľadu očakáva, že tempo čistých nákupov v rámci programu PEPP bude aj v nasledujúcom kvartáli výrazne rýchlejšie než na začiatku roka.



Nákupy sa budú realizovať flexibilne v závislosti od situácie na trhu. Cieľom ECB je zabrániť sprísneniu podmienok financovania, čo by išlo proti snahe o neutralizáciu tlmiaceho vplyvu pandémie na očakávaný vývoj inflácie.



Rada guvernérov bude pokračovať v reinvestovaní istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP minimálne do konca roka 2023. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarušovala primerané nastavenie menovej politiky.

ECB takisto bude pokračovať v programe nákupov aktív (APP) tempom 20 miliárd eur mesačne. Rada guvernérov naďalej predpokladá, že program nákupu aktív APP bude pokračovať, kým to bude potrebné na umocnenie stimulačného vplyvu nastavenia základných sadzieb. Program sa skončí až tesne predtým, ako ECB začne zvyšovať svoje kľúčové sadzby.



ECB bude pokračovať i v reinvestovaní plného objemu splátok istiny z dlhopisov, získaných v rámci programu nákupu aktív (APP), ešte dlhší čas po tom, ako začne zvyšovať úrokové sadzby a v každom prípade tak dlho, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivých likvidných podmienok a vysokého stupňa menovej akomodácie.



ECB bude naďalej poskytovať dostatočnú likviditu prostredníctvom refinančných operácií.



Rada guvernérov tiež vyhlásila, že je pripravená upraviť všetky svoje nástroje, ak to bude potrebné, na to, aby tempo rastu cien v strednodobom horizonte stabilizovalo na jej dvojpercentnom cieli.