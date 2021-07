Vítame, že štát ide zvýšiť objem finančných zdrojov do poľnohospodárstva

dnes 13:16 -

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta, že štát ide zvýšiť objem finančných zdrojov do poľnohospodárstva. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na v stredu (21. 7.) oznámené zvýšenie spolufinancovania podpory z európskych zdrojov do rozvoja vidieka o 285 miliónov eur.

Viac zdrojov do poľnohospodárstva je podľa nej "krokom vpred". Zároveň však komora trvá na tom, že peniaze musia byť použité prioritne na zvýšenie výkonnosti agropotravinárstva.

Pripomenula, že peniazmi zo štátneho rozpočtu vláda prispeje do tzv. 2. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na programovacie obdobie na roky 2023 až 2027. Oproti súčasnému stavu, keď je spolufinancovanie štátu na úrovni 25,7 %, sa po novom navýši na 36,9 %.

SPPK podľa Holéciovej na jednej strane hodnotí toto rozhodnutie ako krok vpred. Zvýšenie spoluúčasti štátu na financovaní poľnohospodárstva bude totiž skokové. Na strane druhej najväčšia a najreprezentatívnejšia agropotravinárska samospráva na Slovensku upozorňuje na niektoré premenné, ktoré by mohli v konečnom dôsledku korigovať sľubne vyznievajúcu podporu.

Zdôraznila, že SPPK bude presadzovať, aby sa 285 miliónov eur prioritne použilo na zvýšenie výkonnosti hlavne agropotravinárskeho sektora. Schválený balík finančných prostriedkov by podľa komory nemal ísť na pozemkové úpravy a životné prostredie, ktoré sú, respektíve mali byť financované z Plánu obnovy a odolnosti EÚ.

"Veríme, že vláda po schválení spolufinancovania 2. piliera na úrovni 36,9 % nesiahne poľnohospodárom na ďalší zdroj financovania – na štátnu pomoc. Našou snahou je, aby ju štát na najbližších sedem rokov zachoval v ročnej výške minimálne 90 miliónov eur. Viac finančných prostriedkov pre agropotravinárstvo znamená aj viac kvalitných slovenských potravín, menej dovozových výrobkov v obchodoch neznámej kvality, intenzívnejšiu starostlivosť o vidiek a úpravu krajiny. To sú oblasti, na ktorých záleží aj nám, poľnohospodárom – či už hovoríme o malých a mladých farmároch alebo o veľkých poľnohospodárskych podnikoch a družstvách," uviedol v reakcii na vládou schválený materiál predseda SPPK Emil Macho.

Holéciová dodala, že SPPK preto žiada, aby štát a rezortné ministerstvo nastavili použitie poskytnutých financií na spolufinancovanie agropotravinárskeho sektora systémovo a bez diskriminácie akejkoľvek formy hospodárenia na pôde. O nasmerovaní týchto zdrojov je SPPK pripravená rokovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.