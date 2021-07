Ceny ropy prudko vzrástli, cena Brentu prekročila 72 USD za barel

dnes 20:01 -

Ceny ropy pokračujú vo výrazných výkyvoch a po prepade na začiatku týždňa, čiastočnom zotavení a následnom opätovnom poklese zaznamenali počas stredajšieho obchodovania prudký rast o vyše 4 %. Cena Brentu vzrástla nad 72 USD a cena americkej ropy WTI nad 70 USD za barel (159 litrov).

Na začiatku stredajšieho obchodovania sa ceny ropy znížili a cena WTI klesla pod 67 USD za barel. Cena ropy Brent sa pohybovala v blízkosti 69 USD/barel.

V priebehu dňa sa však vývoj na trhoch začal meniť a do 19.33 h SELČ dosiahla cena Brentu so septembrovým kontraktom 72,31 USD (61,42 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,96 USD (4,27 %).

Podobným tempom rástla aj cena WTI. Dosiahla 70,37 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 3,17 USD alebo 4,72 %.