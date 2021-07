Princíp očkovacej prémie bude jednoduchý, stačí sa zaregistrovať

Zdroj: TASR

Do žrebovania o očkovaciu prémiu sa budú môcť zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa teda budú môcť aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými. Keď sa zaočkovaní prihlásia do prémie, automaticky v nej ostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania po prvej dávke vakcíny. Po zaočkovaní druhou dávkou budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru.



Sumy budú oznámené tesne predtým, než sa celý proces spustí. "Sumy tam budú, až keď bude schválený štatút. Ozrejmíme ich deň-dva predtým, ako sa to spustí," uviedol minister financií Igor Matovič (OĽANO). Zároveň pokračoval, že zákon dáva limit súm do dvoch miliónov eur týždenne.



Sprostredkovateľský bonus, ktorý predstavuje finančnú odmenu pre ľudí, ktorí motivovali vo svojom okolí iných, aby sa dali zaočkovať, funguje tak, že sprostredkovateľ môže získať odmenu, ak sa zaočkovaná osoba od 1. augusta 2021 zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk. Získa špecifický kód a ten následne odovzdá osobe/sprostredkovateľovi, ktorá ju motivovala na očkovanie. Bonus si môže sprostredkovateľ uplatniť vtedy, keď osoba, ktorú motivoval na očkovanie, absolvovala obe dávky vakcíny alebo jednu dávku vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson, najneskôr však do 31. októbra tohto roka.

Matovič dodal, že ide o to, zosumarizovať informácie na jednom mieste, aby ich ľudia mali k dispozícii a zároveň o vyslanie signálu, že netreba na nič čakať.



Ľudia, ktorí absolvujú kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, čiže od 1. júla do 1. augusta 2021, budú musieť svojho sprostredkovateľa prihlásiť do siedmich dní od spustenia registrácie, teda do 7. augusta 2021.