Po Via Iuris žiada opätovné stiahnutie stavebnej legislatívy aj ÚMS

Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s tým, aby stavebný zákon a zákon o územnom plánovaní, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania už po druhýkrát predložil podpredseda vlády SR Štefan Holý (Sme rodina), boli posunuté do ďalšieho legislatívneho procesu. ÚMS považuje za najrozumnejšie, aby Holý súčasné návrhy stiahol a čo najskôr sa pripravili novely platnej stavebnej legislatívy, ktoré zrýchlia a zásadne zjednodušia súčasné procesy. V stredu to uviedla ÚMS. Stiahnutie týchto zákonov žiadalo koncom minulého týždňa aj občianske združenie Via Iuris.

Členské mestá ÚMS zároveň odsúhlasili opätovné pridanie sa ku hromadnej pripomienke Via Iuris proti obmedzeniu práv občanov v novom zákone o výstavbe a zákone o územnom plánovaní. „My sa oprávnene obávame, že prijatie návrhov pána Holého by bol veľmi nepodarený a zlý experiment na občanoch, ktorí by sa v konečnom dôsledku aj tak zase obracali s pomocou na nás. Naše pripomienky sú naďalej vážne a jednoducho nie je možné vylepšovať niečo, čo je od základov zlé,“ uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.

Únia nevidí v opätovne predložených návrhoch prínos ani pre občanov, ani pre samosprávy, ani pre štát. Obáva sa, naopak, úplného znefunkčnenia stavebného konania. To by mohlo následne ovplyvniť aj možnosti čerpania prostriedkov EÚ z aktuálneho programového obdobia, ale napríklad aj z plánu obnovy.

ÚMS upozornila, že práve tieto dva návrhy zákonov sa mimoriadne dotýkajú života obyvateľov a preto by mali byť pripravené odborníkmi tak, aby neboli namierené proti ľuďom žijúcim v mestách a obciach. Procesy v zákone o výstavbe sú podľa ÚMS nevykonateľné, ich oprava je cez pripomienkové konanie nereálna.

Rovnako zákon o územnom plánovaní naďalej obmedzuje právomoci miestnej samosprávy a podľa únie je zrejmé, že predkladateľ sa snaží nadradiť záujmy developerov, ale aj iných stupňov verejnej správy nad práva obyvateľov v jednotlivých obciach a mestách.