Bitcoin aj ďalšie kryptomeny sa zotavujú z utorkového výpredaja, odborník ale predpovedá ďalší prepad

Zdroj: CNBC;TASR

Foto: getty images

včera 13:01 -

Najväčšia a najznámejšia kryptomena sa podľa údajov CoinMarketCap v stredu okolo 12.30 h SELČ predávala s plusom 6 % (v priebehu 24 hodín) po približne 31.400 USD. Výrazne v pluse boli aj ďalšie digitálne meny, etherum si polepšilo o 8,6 %, XRP o takmer o 6 %, cardano približne o 11 % a dogecoin o 13,5 %.

Trh kryptomien zaznamenal v utorok rozsiahly výpredaj, keď cena bitcoinu padla pod hranicu 30.000 USD prvýkrát od 22. júna. "Globálne trhy zasiahol rozsiahly výpredaj, rizikové aktíva všeobecne oslabujú," uviedla Annabelle Huangová zo spoločnosti Amber Group, ktorá poskytuje finančné služby pre kryptomenové trhy. Podľa nej sa objavujú obavy týkajúce sa kvality a sily hospodárskeho oživenia. "V kombinácii s nedávnym oslabením Bitcoin to poslalo trh s kryptomenami dole," dodala.



Dôvody posilnenia nateraz nie sú jasné. Kryptomeny často prechádzajú prudkými výkyvmi cien. Napríklad bitcoin sa v apríli dostal na historické maximum takmer 65 000 dolárov, následne v nasledujúcich mesiacoch prišiel o polovicu svojej hodnoty.

Vijay Ayyar z kryptoburzy Luno uviedol, že stredajší cenový pohyb bol pravdepodobne „odrazom mŕtvej mačky“, kde sa aktívum krátko zotavuje z dlhodobého poklesu a potom pokračuje v poklese. Pokiaľ sa bitcoin nedokáže vyšplhať nad 32 000 - 33 000 dolárov, Ayyar očakáva ešte väčší prepad, pričom najznámejšia kryptomena by potenciálne mohla spadnúť na 24 000 - 25 000 dolárov. “Včera v noci sme tiež videli širšie trhové posilnenie a myslím si, že kryptomena to iba rozohráva,” povedal Ayyar pre CNBC. “Všeobecne v súčasnosti existuje veľa makro faktorov, ktoré znižujú riziko aktív, sú to napríklad obavy z inflácie, či Covid. V prípade kryptomien máme konkrétnejšie starosti, napríklad oveľa väčší regulačný dohľad.”

Kryptomeny musia čeliť rastúcemu zájmu zo strany regulačných orgánov z celého sveta. V Číne sa snažia potlačiť ťažbu kryptomien, čo je proces, ktorý overuje transakcie a produkuje nové mince. Binance, najväčšia kryptoburza na svete, čelí silnejúcemu tlaku regulačných orgánov vo Veľkej Británii, Taliansku a ďalších krajinách.

“Mnoho ľudí, ktorí špekulovali, keď cena bola skutočne na svojich maximách, a vtedy naskočili, hľadali rýchly zisk. V tom čase sa mýlili,” hovorí Delano Saporu, zakladateľ spoločnosti New Street Advisors.

Zakladateľka spoločnosti Fairlead Strategies Katie Stocktonová uviedla, že bitcoinoví investori môžu prepad cítiť ešte dlhšie. “Znamená to spodnú hranicu fázy konsolidácie,” uviedla na margo poklesu pod 30 000 dolárov. “S tým nastáva to, čo nazývam, zrelé na otrasy.” Ak sa ale bitcoin tento týždeň vrátil späť, znamenalo by to, že tento výpredaj bol dočasný. Jej model naznačuje, že bitcoin smeruje vyššie. Poukázala na úroveň sekundárnej podpory okolo 27 000 dolárov, čo by bolo dôležité pre definovanie dlhodobého trendu.