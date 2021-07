Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 28. týždni 2021:Brusel 12. júla - Európska komisia (EK) odložila rozhodnutie o schválení miliárd eur pre Maďarsko v rámci balíka pomoci na oživenie jeho hospodárstva, v snahe získať od Budapešti ústupky v otázke dodržiavania pravidiel právneho štátu. Maďarsko má získať z fondov Európskej únie (EÚ) stimuly v objeme 7,2 miliardy eur na naštartovanie hospodárske rastu po pandémii nového koronavírusu.Brusel 13. júla - Ministri hospodárstva a financií EÚ (Ecofin) v utorok v Bruseli schválili prvú sériu národných plánov obnovy a odolnosti. V prvej skupine 12 členských krajín, ktorých národné plány odobrili, je aj Slovensko. Ecofin posudzoval národné plány Belgicka, Dánska, Francúzska, Grécka, Lotyšska, Luxemburska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Španielska a Talianska. Všetky uvedené krajiny, ktorých národné plány už predtým v priebehu júna schválila aj Európska komisia, dostali zelenú na použitie nových fondov EÚ.Washington 13. júla - Medziročný rast spotrebiteľských cien v USA sa v júni 2021 zrýchlil na 5,4 % z 5 % v máji. To bolo jeho najväčšie tempo za 13 rokov, od augusta 2008. Informovalo o tom v utorok americké ministerstvo práce.Luxemburg 14. júla - Priemyselná produkcia v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v máji medzimesačne klesla, prvýkrát za tri mesiace. Oznámil to v stredu európsky štatistický úrad Eurostat. Podľa najnovších údajov sa výkon priemyslu v regióne, ktorý zaviedol euro, v máji po úprave o sezónne vplyvy znížil o 1 % oproti aprílu, keď medzimesačne vzrástol o 0,6 %. V celej EÚ klesla májová produkcia medzimesačne o 0,9 % po aprílovom zvýšení o 0,5 %. V medziročnom porovnaní stúpla v máji priemyselná výroba v eurozóne o 20,5 % a v EÚ o 21,2 %.Peking 15. júla - Prudké tempo rastu čínskej ekonomiky na začiatku roka sa v 2. štvrťroku výrazne spomalilo. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje čínskeho národného štatistického úradu (NBS). Hrubý domáci produkt (HDP) Číny sa za tri mesiace do konca júna zvýšil medziročne o 7,9 % po náraste o 18,3 % v prvých troch mesiacoch roka.Washington 15. júla - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Ministerstvo informovalo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 10. júla 360.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles o 26.000.Luxemburg 16. júla – Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v júni mierne spomalilo na 1,9 % z 2 % v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to v piatok spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré potvrdili rýchly odhad. Inflácia v euroregióne tak klesla tesne pod cieľovú hranicu Európskej centrálnej banky (ECB), ktorou je tempo rastu spotrebiteľských cien na úrovni 2 %.Washington 16. júla - Americký prezident Joe Biden pravdepodobne vymenuje súčasného šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeromea Powella na ďalšie štvorročné obdobie. Ukázal to najnovší prieskum, podľa ktorého zotrvanie Powella vo vedení Fedu očakáva väčšina ekonómov.